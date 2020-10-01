Під Львовом мати розстріляла своїх дітей: з'ясувалися деталі про її модельне минуле

Спливли подробиці про матір, яка застрелила дітей (колаж РБК-Україна)

У Львівській області жінка вбила своїх дітей

Під Львовом жінка розстріляла своїх дітей. В поліції зараз озвучують головну версію - жінка спочатку вистрілила в дочок 5 і 9 років, а потім застрелила себе. Їх тіла знайшли на базі відпочинку, у 125 кілометрів від Львова. Цим комплексом володіла родина загиблих, вони зовсім не бідували і все у них було добре.

Сусіди розповідають від 36-річну Юліану тільки хороше. Згадують її як дуже спокійну і врівноважену маму. Одна з дівчаток навчалася в місцевій гімназії. Там про дитину і маму кажуть позитивні речі і ставлять в приклад цю сім'ю. Директор школи повідомив, що останній тиждень 9-річна дівчинка не ходила до школи через хворобу.

Люди досі не вірять, що таке могло статися і не можуть зрозуміти, що ж послужило причиною такої жахливої трагедії.

В сюжеті ТСН розповіли, що 36-річна Юліана Лепех в минулому працювала моделлю. Вона активно вела сторінку в соцмережі, але писала не про красу, а про психологію і про стосунки.

У Великій Волосянці жінка жила вже кілька років, вона допомагала батькам з бізнесом, та як вони володіли базою відпочинку.

Поліція розповідає, що вночі постріли почули постояльці бази, вони і викликали правоохоронців. Діти при цьому не спали, вони навіть намагалися врятуватися втечею заради порятунку життя, але від куль померли на місці.

До переїзду в село жінка з сім'єю жила у Львові, але їх будинок виставлений на продаж. Сусіди не вірять, що вона могла таке зробити і кажуть, вона була хорошою людиною.

36-річна Юліана Лепех (фото: facebook.com/julianna.lepekh)

Як ми раніше писали, під Львовом мати розстріляла двох дочок 5 і 9 років.