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Під Львовом маршрутник вигнав дочку загиблого воїна: іди звідси з посвідченням!

Новость на русском → Львів, Понеділок 08 березня 2021 14:23
Під Львовом маршрутник вигнав дочку загиблого воїна: іди звідси з посвідченням! Маршрутник вигнав дочку загиблого воїна (фото: facebook.com/UkrdelegationTCG)
Автор: Людмила Жукова

У Львівській області водій маршрутки не захотів везти доньку загиблого воїна АТО. Він адресував дівчині неприємні слова і не захотів пропустити в салон безкоштовно.

Про це дочка бійця Діана Мінько розповіла на своїй Facebook-сторінці.

Водій проігнорував те, що у дівчини є документ, що вона є дочкою загиблого АТОшника.

"Коли я зайшла в маршрутку і показала цьому водієві посвідчення, він сказав мені: "Та йди звідси з цим посвідченням". Я вибачаюся, куди йти? Що я вам такого зробила? Ви мене на горбі везете? І це вже не перша така ситуація! Я б все віддала за те, щоб у мене цього права не було, а щоб у мене був живий тато, заради кого там на передовій гинуть невинні люди? Заради таких безсовісних людей?" - обурилася Діана.

Дівчина побажала водієві, щоб його діти ніколи не мали такого посвідчення.

"Шановний пане водій, якщо ви зараз це читаєте, то я хочу вам побажати, щоб ваші діти ніколи не мали такого права як у мене, до побачення, і вдалих пошуків роботи", - написала донька бійця.

Водій образив дочку загиблого бійця

Як ми писали раніше, у Кривому Розі АТОшнику відмовили у безкоштовному проїзді в маршрутці, хоча у нього було посвідчення учасника бойових дій.

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