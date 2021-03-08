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Под Львовом маршрутчик выгнал дочь погибшего воина: иди отсюда с удостоверением!

Новина українською → Львов, Понедельник 08 марта 2021 14:23
Под Львовом маршрутчик выгнал дочь погибшего воина: иди отсюда с удостоверением! Маршрутчик выгнал дочь погибшего воина (фото: facebook.com/UkrdelegationTCG)
Автор: Людмила Жукова

Во Львовской области водитель маршрутки не захотел везти дочь погибшего воина АТО. Он адресовал девушке неприятные слова и не захотел пропустить в салон бесплатно.

Об этом дочь бойца Диана Минько рассказала на своей Facebook-странице.

Водитель проигнорировал то, что у девушки есть документ, что она является дочерью погибшего АТОшника.

"Когда я зашла в маршрутку и показала этому водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с этим удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала за то, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа, ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?" - возмутилась Диана.

Девушка пожелала водителю, чтобы его дети никогда не имели такого удостоверения.

"Уважаемый господин водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого права как у меня, до свидания, и удачных поисков работы", - написала дочь бойца.

Водитель оскорбил дочь погибшего бойца

Как мы писали ранее, в Кривом Роге АТОшнику отказали в бесплатном проезде в маршрутке, хотя у него было удостоверение участника боевых действий.

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