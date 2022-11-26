Во Львове переселенцы из Мариуполя получили от Фонда Ахметова гигиенические наборы

Поселившиеся в разных городах Украины переселенцы из Мариуполя продолжают получать от Фонда Ахметова гуманитарные наборы. Выдача помощи происходит в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Недавно очередная партия, в которую вошли 1100 наборов со средствами личной гигиены, поступила в местный хаб во Львове.

Каждый гигиенический набор состоит из самых необходимых вещей, содержащих: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.