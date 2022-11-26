Во Львове переселенцы из Мариуполя получили от Фонда Ахметова гигиенические наборы
Поселившиеся в разных городах Украины переселенцы из Мариуполя продолжают получать от Фонда Ахметова гуманитарные наборы. Выдача помощи происходит в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь".
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Недавно очередная партия, в которую вошли 1100 наборов со средствами личной гигиены, поступила в местный хаб во Львове.
Каждый гигиенический набор состоит из самых необходимых вещей, содержащих: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.
В общей сложности до конца года для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.