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Во Львове переселенцы из Мариуполя получили от Фонда Ахметова гигиенические наборы

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Суббота 26 ноября 2022 15:51
Во Львове переселенцы из Мариуполя получили от Фонда Ахметова гигиенические наборы Фото: во Львове переселенцы из Мариуполя получили от Фонда Ахметова гигиенические наборы (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Поселившиеся в разных городах Украины переселенцы из Мариуполя продолжают получать от Фонда Ахметова гуманитарные наборы. Выдача помощи происходит в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Недавно очередная партия, в которую вошли 1100 наборов со средствами личной гигиены, поступила в местный хаб во Львове.

Каждый гигиенический набор состоит из самых необходимых вещей, содержащих: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Гуманитарная помощь Мариуполь