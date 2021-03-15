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У Львові вчителька з COVID-19 проводила уроки в школі

Новость на русском → Львів, Понеділок 15 березня 2021 08:57
У Львові вчителька з COVID-19 проводила уроки в школі У Львові працювала вчителька з COVID-19 ( колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові в районі Сихів, в школі №84 працювала викладач з підтвердженим коронавірусом.

Про це повідомив Едуард Крохмалюк у коментарі до публікації Львівської міської ради на Facebook.

"Шановна міська рада, доводжу до вашого відома, завдяки вашому сміливому рішенню, в школі №84 хворіє вчитель випускних класів. Яка на уроці всім учням повідомила, що у неї позитивний результат на ковід", - написав Едуард.

Чоловік звинувачує у всьому мерію Львова і вважає, що це чиновники винні, що вчитель працював з хворобою, бо школи не пішли на "дистанційку".

"Отже, ваше рішення призвело до того, що учні старших класів були під прямим ризиком заразитися небезпечною інфекцією. Відповідно, я маю повне моральне і юридичне право звернутися в службу правопорядку, захисті життя та здоров'я своєї дитини. Наступний крок це звернення в суд. Ви взяли на себе непомірну владу яка вам не надана Богом. За хворобу і не дай Боже трагічне вирішення долі будете відповідати особисто - ви! Очікуйте колективних звернень. Готуйте гаманець і власну совість ", - зазначив львів'янин.

Відзначимо, що в публікації Львівської міської ради було сказано, що школи в місті будуть продовжувати свою роботу.

Як ми раніше писали, з вівторка, 16 березня, у Львові можуть перевести на дистанційну форму навчання школярів 5-11 класів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

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