Мер Львова запропонував перевести школи на дистанційку

З вівторка, 16 березня, у Львові можуть перевести на дистанційну форму навчання школярів 5-11 класів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Відповідну пропозицію вніс мер Андрій Содовий.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі .

Рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій у понеділок. Садовий запропонував вчителям використовувати цей день для організації процесу.

"Це компроміс, який ми намагаємося знайти в боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться в школі, тому що часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто в такий складний час робити людям ще більше проблем", - додав він.

Мер наголосив, що у Львівській області продовжує зростати кількість позитивних тестів на COVID-19 і госпіталізацій, а хвороба прогресує швидше та агресивніше, ніж минулого року