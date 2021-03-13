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Мер Львова запропонував перевести школи на дистанційку

Новость на русском → Львів, Субота 13 березня 2021 16:27
Мер Львова запропонував перевести школи на дистанційку Фото: українські школярі (урядовий портал)
Автор: Артур Родивилов

З вівторка, 16 березня, у Львові можуть перевести на дистанційну форму навчання школярів 5-11 класів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Відповідну пропозицію вніс мер Андрій Содовий.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій у понеділок. Садовий запропонував вчителям використовувати цей день для організації процесу.

"Це компроміс, який ми намагаємося знайти в боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться в школі, тому що часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто в такий складний час робити людям ще більше проблем", - додав він.

Мер наголосив, що у Львівській області продовжує зростати кількість позитивних тестів на COVID-19 і госпіталізацій, а хвороба прогресує швидше та агресивніше, ніж минулого року

Нагадаємо, у Київській області частина шкіл на два тижні раніше пішла на канікули.

Раніше повідомлялося, що курорт "Буковель" закривають з 13 березня. Курорт розташований у Поляниці Івано-Франківської області, яка знаходиться в "червоній зоні" карантину.

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