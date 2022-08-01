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У Львові поліцейський застрелив вівчарку: розгорається скандал із зоозахисниками

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Львів, Понеділок 01 серпня 2022 15:58
У Львові поліцейський застрелив вівчарку: розгорається скандал із зоозахисниками У Львові на вокзалі поліцейський застрелив собаку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львові на головному залізничному вокзалі співробітник поліції застосував табельну зброю і застрелив вівчарку. Зоозахисники кажуть, що це вже не перший такий інцидент і можна було уникнути загибелі собаки.

Деталі інциденту у Львові та коментарі зоозахисників - читайте в матеріалі нижче.

Як повідомляє пресслужба поліції Львівської області, ввечері 31 липня до патрулю на території Головного залізничного вокзалу звернулися волонтери.

Вони повідомили, що агресивна вівчарка без намордника кидалася на пасажирів і волонтерів. Господар собаки був поруч, але на численні прохання втихомирити пса він не реагував.

Поліцейські виявили дебошира з собакою на першому пероні вокзалу - чоловік був нетверезий і не адекватний. Коли він побачив поліцію, то спустив на них собаку.

Один з патрульних змушений був застосувати табельну зброю для знешкодження тварини, яка загрожувала життю та здоров'ю людей. Тому він пристрелив собаку на очах у людей.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство стосовно працівника правоохоронних органів) ККУ. Максимальне покарання - позбавлення волі строком до трьох років.

Зараз йде розслідування, і правоохоронці з'ясовують всі деталі інциденту.

Зооволонтери вважають, що можна було використовувати будь-який інший засіб, щоб зупинити пса.

"Можна було використовувати газовий балончик або інший превентивний спосіб, а не відразу відкривати вогонь по тварині. Мене турбує, що через велику кількість зброї, яка є зараз на руках, її безконтрольно використовують за будь-якої можливості проти тварин. А правоохоронці такими діями будуть тільки провокувати вогнепальну поведінку", - заявила глава зоозахисної організації "Еко-Прогрес" Устина Бойко в коментарі для DaylyLviv.

"Суспільство дуже стурбоване цим випадком, тому просимо опублікувати відео, як все починалося і відбувалося. Ми хочемо бути впевнені в поліції та відчувати захист, а не навпаки", - підкреслила голова громадської організації "Зелена сила" Андріана Байло.

У львівських пабліках стали з'являтися фрагменти відео та опис інциденту від очевидців. Нібито поліцейський схопився за зброю, тому, що собака збиралася кинутися на бездомного.

Однак зооволонтери ставлять питання поліції про інцидент і просять опублікувати повне відео того, що сталося на вокзалі.

Вони зазначають, що можна було знешкодити собаку будь-яким іншим способом, а ще викликати на місце події зооволонтерів, представників ЛКП Лев та зоопсихологів. Патрульного поліцейського, який вистрілив у собаку, тепер вимагають звільнити з органів.

До речі, раніше ми писали про те, що під Харковом врятували павича, який тиждень ховався від обстрілів.

А ще розповідали про те, що під Києвом врятували пса, якого окупанти покалічили та замінували.

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