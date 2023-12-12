Во Львовской области в общежитии избили первокурсников "для посвящения": чем завершился скандал (видео)

В Золочевском районе Львовской области в общежитии училища избили первокурсников якобы "для посвящения". Обидчики использовали боксерские перчатки и били "новичков" в голову и грудь.

Во время подготовки материалы использовались источники: пост Романа Довбенко в Facebook, сообщение на сайте Главного управления Национальной полиции во Львовской области, пост Департамента образования и науки во Львовской области в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает об этой истории и чем она завершилась.

С чего все началось

На днях в сети появилось видео, на котором группа молодых людей в помещении общежития бьют двух других парней в грудь и голову боксерскими перчатками. Это якобы этап "посвящения" в студенческую жизнь.

После одного из ударов первокурсники присели и согнулись. Однако издевательства все равно продолжились.

На видео также есть ненормативная лексика.

"Такие факты как этот, с очень большой редкостью попадают на видео, а если и попадают, то так и остаются на телефонах студентов и информация не выходит за стены общежитий. Однако подобного сейчас не мало. А потому лучше предупредить, чем сознательно допустить к еще худшему..." - написал бывший инспектор экологии в "НПП Днепровский каньон" Роман Довбенко.

Если у вас впечатлительная психика или рядом с вами ребенок, лучше откажитесь от просмотра.

На этот случай обратила внимание полиция

Правоохранители заметили видео на просторах социальных сетей. Они установили, что это произошло еще в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел района.

По факту следователи территориального подразделения полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Все участники инцидента уже установлены, а с пострадавшими работают психологи.

История получила справедливое завершение

В департаменте образования и науки Львовской ОГА заявили, что этот случай не приемлем ни с моральной, ни нравственной, ни правовой точки зрения. Более того, обидчиков отчислили и выселили.

"Лица, сотворившие недопустимые действия, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения. Кроме этого, за неуважение к достоинству других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выселены из общежития", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили о статье 55 Закона об образовании.

В ней говорится, что родители обязаны воспитывать в детях уважение достоинства, прав, свобод и законных интересов человека, законов и этических норм, ответственное отношение к собственному здоровью, здоровью окружения и окружающей среды.

Департамент также анонсировал ряд мер по предотвращению и противодействию травле в учебных заведениях.