Лукашенко назвав вибори в США "знущанням над демократією"

Лукашенко зробив дивну заяву про вибори в США 2020 (колаж: РБК-Україна)

Президент Білорусі, де досі тривають протести проти переобраного Олександра Лукашенка, висловився про вибори в США

Голова Білорусі Олександр Лукашенко висловився про вибори в США. Він знайшов багато складнощів у процедурі голосування і підрахунку голосів, через які виник цілий ряд проблем. Також він назвав президентські вибори в США "знущанням з демократії". Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів після відвідування Білоруської АЕС, передає БЕЛТА.

"Оплот демократії... Ви подивіться, що коїться з цими виборами (в США. – ред.). Це ж ганьба, знущання з демократії", – підкреслив білоруський лідер.

Білоруський президент зазначив, що подивиться, як низка західних країн та ОБСЄ у цій ситуації відреагує, і вимагатимуть від США проведення нових виборів, як це робиться стосовно Білорусі.

"Подивимося, як ОБСЄ на це відреагує, і як німецький парламент, я вчора говорив, вимагає повторних виборів в Америці. А там вже сьогодні треба вимагати повторних виборів. Тому що там було порушено все, навіть внутрішнє законодавство. Дуже цікаво, як німці, французи, супердемократи, так і англосакси та інші зажадають повторних виборів", – зауважив Лукашенко.

Також Лукашенко назвав вибори в Америці ганьбою.

"Але такої ганьби, такого приниження американців... Треба було потренуватися, щоб створити", – констатував білоруський лідер.

Олександр Лукашенко також підкреслив, що вибори в США 2020 стали "ганьбою для всієї демократії".

"На наступному тижні ми цю комедію будемо споглядати на фініші. Це вже комедія і ганьба для всієї демократії. І добре, що це сталося, що ми побачили суть цієї демократії. Це базікання. Поважають у світі тільки сильних і тих, хто може стояти намертво. Ми будемо стояти", – додав він.

Глава держави відзначив і негативні для представників влади результати виборів, а також виниклі масові протести в сусідніх країнах, які критикували Білорусь.

"Кинув камінь в нас – бумерангом отримав сам", – підкреслив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі. В ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не потребує ні в чиєму визнанні.

Посли Європейського союзу 4 листопада погодили введення санкцій проти невизнаного президента Лукашенка. Разом з ним під санкції потраплять 14 білоруських чиновників.