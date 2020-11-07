Лукашенко назвал выборы в США "издевательством над демократией"

Лукашенко сделал странное заявление о выборах в США 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Президент Беларуси, где до сих пор проходят протесты против переизбранного Александра Лукашенко, высказался о выборах в США

Глава Беларуси Александр Лукашенко высказался о выборах в США. Он нашел много сложностей в процедуре голосования и подсчета голосов, из-за которых возник целый ряд проблем. Также он назвал президентские выборы в США "издевательством над демократией". Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, передает БЕЛТА.

"Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США. – ред.). Это же позорище, издевательство над этой демократией", – подчеркнул белорусский лидер.

Белорусский президент отметил, что посмотрит, как ряд западных стран и ОБСЕ в этой ситуации отреагирует, и потребуют ли от США проведения новых выборов, как это делается в отношении Беларуси.

"Посмотрим, как ОБСЕ на это отреагирует, и как немецкий парламент, я вчера говорил, потребует повторных выборов в Америке. А там уже сегодня надо требовать повторных выборов. Потому что там нарушено было все, даже внутреннее законодательство. Очень интересно, как немцы, французы, супердемократы, да и англосаксы и прочие потребуют повторных выборов", – подметил Лукашенко.

Также Лукашенко назвал выборы в Америке позором.

"Но такого позора, такого унижения американцев… Надо было потренироваться, чтобы сотворить", – констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что выборы в США 2020 стали "позорищем для всей демократии".

"На следующей неделе мы эту комедию будем лицезреть на финише. Это уже комедия и позорище для всей демократии. И хорошо, что это произошло, что мы увидели суть этой демократии. Это болтовня. Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять", – добавил он.

Глава государства отметил и негативные для представителей власти результаты выборов, а также возникшие массовые протесты в соседних странах, которые критиковали Беларусь.

"Бросил камень в нас – бумерангом получил сам", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов. Лукашенко в ответ заявил, что Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

Послы Европейского союза 4 ноября согласовали введение санкций против непризнанного президента Лукашенко. Вместе с ним под санкции попадут 14 беларусских чиновников.