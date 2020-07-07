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Під Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюють

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 20:34
Під Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюють
Пожежа в Луганській області (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Луганська область страждає від сильної пожежі

У Луганській області сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь підібрався до житлового сектору селищ Вовче і Смолянінове Новоайдарського району. Тому рятувальники почали евакуювати місцевих жителів.

Сьогодні, 7 липня, в 8:11 ранку пожежа площею приблизно 85 га була локалізована. При цьому травмованих і загиблих не було виявлено. Про це повідомляє ДСНС України в Луганській області на своїй сторінці в Facebook.

Під Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюютьПід Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюють

Пожежа в Луганській області (фото: facebook.com/lugdsns)

Вранці на місці надзвичайної події працювали 210 осіб особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ДСНС України в Луганській області. Допомагати справлятися з негодою приїхали рятувальники з сусідньої Донецької області.

Під Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюютьПід Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюютьПід Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюють

Пожежа в Луганській області (фото: Telegram-канал "Klymenko Time")

Також пожежники ліквідовують пожежу поблизу села Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва (квартал 79), площа якої становить близько 40 га.

Під Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюютьПід Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюютьПід Луганськом вирує масштабна пожежа: людей евакуюють

Пожежа в Луганській області (фото: sd.ua)

Станом на 17:30 в ліквідації пожежі беруть участь 361 осіб і 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 310 осіб особового складу та 66 одиниць техніки. Крім того, на допомогу їдуть 37 автоцистерн і 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Пожежа в Луганській області (відео: YouTube)

За даними Telegram-каналу "Klymenko Time", в результаті пожежі загинуло попередньо 4 людини. При цьому 9 людей госпіталізували.

Нагадаємо, в Новій Каховці сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці.

Раніше Москва відмовилася гасити пожежі в Сибіру.

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