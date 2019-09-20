Кращий друг Бельмондо: помер відомий французький актор з фільму "Іграшка"

Знаменитий французький актор Шарль Жерар, який був улюбленим актором багатьох режисерів, включаючи Клода Лелуша, помер у паризькій лікарні у четвер, 19 вересня. Про це повідомляє французьке видання Le Monde, посилаючись на заяву адвоката Жан-Поля Бельмондо Мішеля Годеста.

Справжнє прізвище актора Аджемян. Він народився в Стамбулі в вірменській сім'ї 1 грудня 1926 року. Він єдиний син в сім'ї і його батьки втекли з Радянської Вірменії в 1920 році, оскільки його батько був царським генералом.

Французький актор Шарль Жерар (фото: pinterest.com/Closer)

З родиною вони оселилися в передмісті Парижа. Коли йому було 16 років він залишився сиротою, оскільки його батьки загинули під час окупації в 1942 році.

Спочатку він пробував свої сили в якості боксера, але кинув заняття спортом після того, як кілька разів був нокаутований на рингу.

В кінематографі Жерар вперше з'явився у віці 20 років у фільмі "Долі" (1946) Рішара Потьє. Потім він знявся у фільмі "Месьє Венсан" Моріса Клош.

Шарль Жерар і Жан-Поль Бельмондо (фото: pinterest.com/Closer)

Після цього деякий час він працював оператором, а потім сам почав знімати короткометражки.

У 1970 році він познайомився з відомим французьким режисером Клодом Лелушем на зйомках фільму "Шахрай" і розпочав з ним тісно співпрацювати, знявшись в його фільмах "Пригода - це пригода" (1972) і "З новим роком!" (1973).

Шарль Жерар і Жан-Поль Бельмондо (фото: pinterest.com/Closer)

Шарль Жерар став близьким другом Жана-Поля Бельмондо, з якими поділяв загальну пристрасть до спорту, особливо до тенісу та боксу. Разом актори знімалися в таких фільмах, як "Чудовисько" (1977), "Хто є хто" (1979), "Гра в чотири руки" (1980) та "Людина і його собака" (2008).

Він також знімався в таких відомих фільмах, як "Ляпас" (1974), "Труп мого ворога" (1976) і "Іграшка" (1976) з П'єром Рішаром.