Лопаты и выдры. 6 необычных традиций рыбалки со всего мира

Рыбалка - это не просто способ добычи пищи, а целая культура, которая в разных уголках мира приобретает уникальные формы. Люди веками совершенствовали свои методы, адаптируясь к условиям окружающей среды и используя то, что предлагает природа.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести самых необычных традициях рыбалки, которые показывают, насколько изобретательными могут быть люди в поисках добычи.

Выкапывание рыбы лопатой в Африке

В центральной Африке, в частности в таких странах, как Танзания и Замбия, жители используют лопаты для ловли рыбы во время засухи. Местная рыба "Протоптер" обладает уникальной способностью закапываться в ил и впадать в состояние спячки, что позволяет ей пережить длительное время без воды.

Рыбаки находят этих рыб с помощью подручных инструментов, выкапывают их и даже хранят вблизи дома для дальнейшего использования. Этот способ ловли возник из-за нехватки водоемов в засушливый сезон, и он до сих пор остается важным для местных общин.

Рыбалка с выдрами в Бангладеше

В Бангладеше, в частности в районах Нараил и Кхулна, рыбаки используют ручных выдр для ловли рыбы. Выдры, которых обучают с детства, загоняют рыбу в сети, что значительно повышает эффективность ловли.

Эта традиция существует более 200 лет и является важным элементом сохранения популяции выдр в регионе. Рыбаки кормят выдр частью пойманной рыбы, что создает симбиотические отношения между людьми и животными. Этот метод не только эффективен, но и показывает, как люди могут сотрудничать с природой.

Выдры в воде (фото: Википедия)

Ловля рыбы бакланами в Японии и Китае

В Японии и Китае рыбаки используют бакланов для ловли рыбы. На шеи птиц надевают специальные ошейники, которые мешают им проглотить крупную рыбу. После того как баклан ловит добычу, рыбак достает ее из клюва птицы.

В некоторых регионах Японии эта традиция стала туристической аттракцией, привлекая тысячи гостей, которые хотят увидеть уникальный способ рыбалки.

Нудлинг: ловля сома руками в США

В штатах Оклахома и Техас популярен метод ловли сома голыми руками, известный как нудлинг. Рыбак погружает руку в нору рыбы, чтобы схватить ее. Этот способ требует смелости и навыков, поскольку сомы могут быть большими и агрессивными.

Нудлинг стал не только способом ловли, но и популярным видом спорта, соревнования по которому проводятся ежегодно. Эта традиция передается из поколения в поколение и является важной частью местной культуры.

Пойманная голыми руками крупная рыба (фото: Википедия)

Рыбалка с дельфинами в Бразилии

В городе Лагуна (Бразилия) рыбаки сотрудничают с дельфинами. Дельфины загоняют рыбу в сети, а затем подают сигнал рыбакам, переворачиваясь в воздухе. Это уникальное взаимодействие между людьми и дельфинами продолжается с XIX века.

Дельфины получают свою долю пойманной рыбы, что делает этот метод взаимовыгодным. Эта традиция является одним из немногих примеров сотрудничества между людьми и дикими животными.

Сети из паутины в Новой Гвинее

Жители Новой Гвинеи изготавливают рыболовные сети из паутины, которая отличается прочностью и легкостью. Паутину собирают в лесах, а затем вручную плетут сети, которые выдерживают значительные нагрузки.

Этот метод является не только эффективным, но и экологически чистым, поскольку не наносит вреда окружающей среде. Использование паутины для рыбалки - это пример того, как люди умеют использовать доступные ресурсы для создания орудий лова.

На Шри-Ланке рыбу ловят с таких насестов (фото: Википедия)