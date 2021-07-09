Зливи, грози і нереально жарко: де погода на вихідних буде найнебезпечніша

Погода в Україні на вихідних буде небезпечною, оскільки очікується висока температура повітря у всіх регіонах, а місцями пройдуть зливи, грози, можливі шквали та навіть град.

Про те, яка погода очікує українців 10 і 11 липня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в Україні в суботу, 10 липня

На сході в суботу буде сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні від +16 до +21 градуса, вдень прогріється до +31 +33 градусів, в Дніпрі до + 34 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, сухо. Вночі від +18 до +21 градуса, вдень від +30 до + 33 градусів. У Криму хмарно, але без опадів, вночі +18 +20 градусів, вдень +31 +33 градуси.

На півночі хмарно, опади не прогнозуються, вночі від +16 до +18 градусів, вдень прогріється до +31 +33 градусів.

На заході дощі пройдуть у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях та на Закарпатті – переважно вночі, в інших областях - сухо. Вночі в регіоні від +17 до +19 градусів, вдень від +30 до +33 градусів.

У центральній частині країни сонячно, невелика хмарність, без опадів. Вночі від +16 до +19 градусів, вдень від +31 до + 33 градусів.

У Києві 10 липня очікується суха і сонячна погода, можлива невелика хмарність. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень від +31 до + 33 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 10 липня

Погода в Україні в неділю, 11 липня

У неділю грози захоплять західні регіони, південь і зачеплять південний схід. За прогнозом синоптиків, гроза і невеликий вітер очікується в Дніпрі. В інших областях на сході країни буде сухо. Вночі від +18 до +20 градусів, вдень очікується посилення спеки до + 34 градусів.

У південній частині пройдуть грози, можливі шквали. Вночі від +18 до +21 градуса, вдень від +28 до + 33 градусів. У Криму пройде гроза, вночі + 19 +21 градус, вдень +30 + 32 градуси.

На півночі країни опади не прогнозуються, буде сухо і сонячно. Вночі + 18 +20 градусів, вдень від +31 до + 33 градусів.

У західних областях грозами накриє Львів, Івано-Франківськ, Чернівці та Закарпаття. В інших областях регіону буде сухо. Вночі від +15 до +19 градусів, вдень від +29 до + 32 градусів.

У центральній частині країни без опадів, сухо і сонячно. Нічна температура повітря складе + 17 +20 градусів, вдень від +30 до + 33 градусів.

У Києві 11 липня без опадів, сонячно і сухо. Нічна температура повітря в столиці коливатиметься в межах +18 +20 градусів, вдень очікується від +31 до + 33 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 11 липня