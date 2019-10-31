Обличчя коліном притиснув і топче: у Маріуполі "копи" зламали чоловіку ногу при затриманні (відео)

У Маріуполі поліцейські зламали ногу чоловікові при затриманні (Фото: колаж РБК-Україна)

Слідчі ДБР відкрили провадження стосовно патрульних, але в поліції колег не відсторонили

В Маріуполі поліцейські зламали молодому чоловікові ногу під час затримання, хоча він просто заступився за бешкетників, "заспокоювати" яких і приїхали правоохоронці, а сам потерпілий проходив повз і звернув увагу на ситуацію. Тепер хлопця чакає складна операція, а лікування займе щонайменше півроку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зараз чоловік у лікарні та планує написати заяву щодо інциденту і перевищення патрульними повноважень.

Сталося все біля дитячого майданчика на вулиці Гранітна ще в неділю, 27 жовтня. На лавочці сиділа компанія та розпивала спиртні напої, але буйно себе не вела. Місцеві жителі викликали "копів".

Як пише місцева преса, патрульні, які прибули на місце, почали "пакувати" одного з порушників, заламуючи руки. Деякі перехожі стали обурюватися подібній поведінці правоохоронців. Потім приїхали ще дві поліцейські машини.

В Маріуполі поліцейські зламали ногу чоловікові при затриманні (Фото: 0629.com.ua)

В цей час з магазину поруч вийшов молодий чоловік, який побачив, що відбувається, і також заступився за незнайомців - порушників порядку. Хлопець стояв біля авто, і на нього накинулися "копи", збили з ніг та наділи на руки кайданки. При цьому один з поліцейських зробив підніжку і придавив його ногою.

"Обличчя коліном притиснув, та ще й топче його", - розповіла пенсіонерка, яка була свідком інциденту.

Очевидці зняли те, що відбувається, на відео, після чого ролик був опублікований в мережі. Також конфлікт знімали мешканці будинку поблизу - на кадрах видно, що хлопець стоїть ззаду авто, до нього підбігають поліцейські та без попередження починають заламувати.

В Маріуполі поліцейські зламали ногу чоловіку, який заступився за незнайомців (Фото: скріншот)

З важким переломом стегна "швидка" доставила потерпілого до лікарні. Завідувач травматологічного відділення міської лікарні Сергій Мудрий розповів, що в кістку введуть металевий фіксатор, який буде стабілізувати перелом.

В поліції провину патрульних не визнають. Навпаки, щодо потерпілого відкрили кримінальне провадження і кажуть, що за опір правоохоронцям йому загрожує позбавлення волі до 6 місяців.

Сам постраждалий дивується та наголошує, що жодного опору не чинив.

"Що, не видно з запису? Який там опір?" - дивується він.

Потерпілого чекає складна операція (Фото: скріншот)

Скандальним відео зацікавилися слідчі ДБР і відкрили провадження за статтею перевищення повноважень співробітниками правоохоронних органів. За це патрульним може світити до 8 років за гратами.

В поліції щодо підлеглих також почали службове розслідування, але на цей період від служби їх не усунули.

В Маріуполі поліцейські зламали ногу чоловікові при затриманні (Відео: YouTube / ТСН)