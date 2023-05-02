Больница Мечникова обвиняется в смерти пациента: что известно

Александр Шмиголь, по словам жены, всегда бережно следил за своим здоровьем и вел здоровый образ жизни. Во время профилактического осмотра у него была обнаружена небольшая киста на почке. Чтобы не запускать ситуацию семейный врач предложил не затягивать с операцией.

"Не идите в частную клинику. Идите к Мечникову. А стоимость, как было указано, была та же. Только здесь ты платишь врачу в карман, а там в кассу (частной клиники, - ред). Вы же знаете, что без денег лечение невозможно. И так мы попали в Мечникова", - рассказывает Лидия Шмыголь.

Первая ошибка врачей произошла во время первой операции 5 августа 2020 года.

"Был случайно изрезан мочеточник. Порез сделал лицо, которое вообще не должно было присутствовать на операции. Имя этого человека не было указано в протоколе, его вообще не должно было быть в операционной. Это сын одного из ведущих врачей Мечникова. Его называли "золотой мальчик", – рассказывает Лидия Шмиголь.

Далее проблемы пациента накапливались как снежный ком. Из-за пореза начались необратимые процессы, почки и кишечник начали гнить. Было установлено, а после этого неправильно изъят мочевыводящий стент. Каждая последующая операция, по мнению женщины, должна была "замаскировать" предварительные ошибки врачей.

Завершилось все проведением операции на кишечнике в гнойно-септическом отделении больницы Мечникова, но только Александру Шмыголю провели там не костом, а илеостом.

Колостома – выведение толстой кишки на кожу. Илеостома – выведение тонкой кишки на кожу. Пациенты с илеостомой испытывают значительно большие затруднения с приемом и усвоением пищи.

"Происходило обезвоживание организма, еда получалась непереваренная. Я просила назначить какую-то поддерживающую терапию. Но врачи отказывались это делать. Пока мужчина не потерял сознание, и тогда они уже назначили капельницу. С тех пор он не мог жить без капельницы ни одного дня, аж до самой смерти. Из здорового мужчины он превратился в скелет, обтянутый кожей", - вспоминает Лидия.

В течение года она боролась за жизнь мужа, пытаясь добиться его лечения в Киеве. Однако врачи из Мечникова не спешили передавать документацию и всячески убеждали семью не забирать мужчину из Днепропетровской областной больницы. Родственники Александра Шмыголя уверены, что это было сделано, чтобы не обнаружились их многочисленные ошибки, допущенные при лечении пациента.

После потери мужчины женщина подала иск в суд. Дело рассматривается уже около полутора лет в Новомосковском межрайонном суде. Лидия Шмыголь уехала во Францию с началом войны. Ее интересы представляет адвокат Александр Ярошенко. Он говорит, что сейчас их сторона настаивает на проведении экспертизы.

"Моя клиентка имеет принципиальную позицию, чтобы экспертизу ни в коем случае не проводило экспертное учреждение в Днепре, поскольку Днепропетровское областное бюро судебно-медицинской экспертизы и та же больница находятся по одному адресу. Суд удовлетворил запрос, и экспертиза назначена и отправлена во Львов. Мы будем ждать результатов и надеяться на порядочность экспертов", - объяснил защитник.

За более чем год судебных разбирательств представители больницы так и не приехали на суд.