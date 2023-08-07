Врачи показали, какую болезнь можно подцепить из водоемов с утками

Сейчас в Украину пришла жара, а вместе с ней люди хотят охладиться в водоемах. Но такое купание в некоторых местах может быть очень опасно. Дело в том, что озерах, где плавают утки, можно подцепить шистосоматидный дерматит. Его еще называют "утиной болезнью", "зудом купальщиков", "водным зудом".
О заболевании предупредила семейный врач Наталия Шевчук на Facebook-странице "Медичний центр Доказові".
Такая болезнь на коже возникает после купания в зараженных церкариями (личинками утиных гельминтозов – шистосом) водоемах. Церкарии видов Schistosoma, которые заражают птиц и млекопитающих, но не людей, могут проникнуть через кожу при контакте с загрязненной пресной или соленой водой.
Конечным хозяином птичьих шистосом, вызывающим так называемый "зуд купальщиков", выступают водоплавающие птицы.
Яйца шистосом попадают в воду вместе с фекалиями птиц, из них вылупляются мирацидии, проникающие в тело брюхоногих моллюсков.
После выхода из тела брюхоногого моллюска, выступающего в роли промежуточного хозяина, церкарии некоторых видов трематод заражают следующего хозяина, проникая сквозь покровы кожи (птица).
Но иногда при попытке заразить неспецифического хозяина с более грубыми кожными покровами (например, человека) птичьи церкарии погибают, однако как первичная реакция способна вызвать раздражение кожи, аллергию и сильный зуд.
Особенно активными личинки становятся в солнечные дни в теплой воде (на глубине 30 – 60 см).
Диагноз церкариального дерматита ставят исходя из клинических проявлений. Большинство случаев не нуждается в медицинском вмешательстве. Но могут испугать своей непонятностью. Лечение церкариозного дерматита является симптоматическим: прохладные компрессы, средства, снимающие зуд.
Чтобы не заразиться церкариозом необходимо:
Читайте также, кому и почему нельзя принимать холодный душ.