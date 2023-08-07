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Врачи показали, какую болезнь можно подцепить из водоемов с утками

В водоемах можно подцепить "утиную болезнь" (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас в Украину пришла жара, а вместе с ней люди хотят охладиться в водоемах. Но такое купание в некоторых местах может быть очень опасно. Дело в том, что озерах, где плавают утки, можно подцепить шистосоматидный дерматит. Его еще называют "утиной болезнью", "зудом купальщиков", "водным зудом".

О заболевании предупредила семейный врач Наталия Шевчук на Facebook-странице "Медичний центр Доказові".

Что нужно знать

Такая болезнь на коже возникает после купания в зараженных церкариями (личинками утиных гельминтозов – шистосом) водоемах. Церкарии видов Schistosoma, которые заражают птиц и млекопитающих, но не людей, могут проникнуть через кожу при контакте с загрязненной пресной или соленой водой.

Конечным хозяином птичьих шистосом, вызывающим так называемый "зуд купальщиков", выступают водоплавающие птицы.

Яйца шистосом попадают в воду вместе с фекалиями птиц, из них вылупляются мирацидии, проникающие в тело брюхоногих моллюсков.

После выхода из тела брюхоногого моллюска, выступающего в роли промежуточного хозяина, церкарии некоторых видов трематод заражают следующего хозяина, проникая сквозь покровы кожи (птица).

Но иногда при попытке заразить неспецифического хозяина с более грубыми кожными покровами (например, человека) птичьи церкарии погибают, однако как первичная реакция способна вызвать раздражение кожи, аллергию и сильный зуд.

Симптомы "утиной болезни"

  • зудящие пятнисто-папулезные или везикулезные поражения кожи на месте внедрений
  • поражения кожи могут сопровождаться продолжающейся 5-7 дней системной фебрильной реакцией и спонтанно исчезают
  • высыпания сопровождаются невыносимым зудом

Особенно активными личинки становятся в солнечные дни в теплой воде (на глубине 30 – 60 см).

Диагноз церкариального дерматита ставят исходя из клинических проявлений. Большинство случаев не нуждается в медицинском вмешательстве. Но могут испугать своей непонятностью.  Лечение церкариозного дерматита является симптоматическим: прохладные компрессы, средства, снимающие зуд.

Как не заразиться 

Чтобы не заразиться церкариозом необходимо:

  • избегать купания в водоемах, берега которых заросли растительностью и в них плавают птицы (особенно утки)
  • после купания в подозрительном водоеме тщательно обтереть кожу полотенцем (чтобы сбросить личинок, которые еще не проникли в толщу кожи) и тщательно вымыться под душем с мылом
  • используйте защитную одежду, если вы планируете водные активности в местах, где есть утки, носители церкариоза, следует одеть закрытый купальник или защитную одежду, чтобы предотвратить проникновение церкарий через кожу

 

Читайте также, кому и почему нельзя принимать холодный душ.

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