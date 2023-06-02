Врач рассказал, как часто нужно мыть голову, чтобы не выпадали волосы

Симптомы выпадения волос

Британский врач общей практики Амир Хан рассказал, что на голове у человека около 100 000 волос. Ежедневно естественным образом теряется от 50 до 100 волос.

Эксперт добавил, что это естественное отрастание, поэтому обычно человек его не замечает, но для некоторых людей выпадение волос может быть настоящим стрессом.

Симптомы, указывающие на то, что вы теряете больше волос, чем обычно, включают, в частности, такие признаки, как залысины, проборы, что расширяются, зуд, воспаленная кожа головы.

Врач говорит, что существует много потенциальных причин аномального выпадения волос, и большую роль в этом процессе играют гормоны.

Как часто мыть волосы

Важно, что человек не должен мыть голову чаще двух или трех раз в неделю.

Еще одним важным фактором во время мытья головы является температура воды.

Специалист рекомендует воздерживаться от любых экскрементов, а именно мытья головы холодной водой. Следует избегать очень горячей и холодной воды, чтобы не повредить и не ослабить волосы.

К тому же уход за волосами не должен содержать слишком много тепла или тяжелых химикатов.