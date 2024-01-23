Врач рассказала, что беременные должны сделать, чтобы защитить себя и ребенка от коронавируса

Беременные женщины должны заботиться о своем здоровье и малыше. Коронавирусная инфекция стремительно набирает обороты, поэтому важно знать о защите.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что стоит знать о COVID-19

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что коронавирус был и остается опасным для беременных.

Вирусная инфекция накладывается на изменения в организме, поддерживающем полноценное развитие нового человека. Это приводит к сложностям в лечении инфекции и стресса для малыша.

Поэтому защита от коронавируса является приоритетом для всех, кто окружает и заботится о будущем новорожденном ребенке.

Что нужно сначала сделать

Врач говорит, что первоочередное и главное действие, которое вы можете предпринять для защиты - очередная вакцинация от коронавирусной болезни.

Важно помнить, что вирус мутирует, а защита, сформированная предварительными дозами прививки или перенесенной болезнью, слабеет. Поэтому обновление защитных механизмов важно для беременной и плода.

Влияет ли вакцинация на течение беременности

За более чем два года наблюдений выяснилось, что прививки от коронавирусной инфекции не увеличивают число выкидышей или других патологий беременности.

Ни одна из имеющихся вакцин не содержит живого вируса и никак не может спровоцировать заболевание. Вакцины лишь учат иммунную систему распознавать характерные белки, находящиеся на поверхности вирусной частицы.

С вакциной организм получает либо пример белка, либо инструкцию по выработке определенного количества таких белков, после чего тренируется их распознавать и строит соответствующую защиту.

Сама вакцина уже через несколько дней выводится из организма и никак не взаимодействует с ДНК.

Какую вакцину выбрать

Чаще беременных прививают мРНК вакцинами (производства Pfizer и Moderna). Однако одобрены и эффективны и другие прививки - Johnson, Novavax и другие. Все они помогают организму сформировать защитную реакцию и являются безопасными для вас и малыша.

Антитела к коронавирусной болезни способны передаваться новорожденному еще во время внутриутробного развития.

Получить дополнительную информацию о прививках можно у своего семейного врача или гинеколога, ведущего беременность.