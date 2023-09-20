Врач назвал недорогую диету, которая подойдет украинцам
Украинцы в последние годы все чаще стали интересоваться разными диетами. У многих возникает вопрос, а есть ли какая-нибудь универсальная полезная и одновременно недорогая диета, которую можно применить при таких хронических проблемах, как диабет и сердечно-сосудистые болезни. Таким людям подойдет скандинавская диета.
О таком способе питания пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram семейного врача Михаила Цюрака.
Какие продукты входят в скандинавскую диету
Скандинавская, или нордическая диета включает в себя следующие продукты:
- злаковые: рожь, ячмень, овес (ржаной хлеб и каши)
- горох и фасоль
- лесные ягоды
- грецкие орехи
- свежие яблоки, лук, чеснок, петрушка, укроп, капуста, огурцы помидоры
- мясо птицы (вареное, запеченное, тушеное)
- яйца в умеренном количестве
- ферментированные молочные продукты (кефир, ряженка, йогурт или обычное квашеное молоко)
- ферментированные овощи: квашеная капуста
- блюда из рыбы (лосось, скумбрия, сельдь). Речь идет о запеченной или тушеной рыбе и рыбных супах
- рапсовое и льняное масло
Какие плюсы скандинавской диеты
Эта диета в финансовом плане более демократична, чем средиземноморская.
Средиземноморская диета дороже, если учесть цены на продукты в Украине. Также набор продуктов скандинавской диеты более привычен для украинцев, в то время как средиземноморская диета немного экзотична.
В нашей стране есть возможность выращивать большинство компонентов скандинавской диеты на своих огородах (или собирать их в лесу), в то время как средиземноморская диета требует исключительно покупных продуктов.
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