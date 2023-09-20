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Врач назвал недорогую диету, которая подойдет украинцам

Среда 20 сентября 2023 09:01
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Врач назвал недорогую диету, которая подойдет украинцам Фото: Для кого предназначена скандинавская диета (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Украинцы в последние годы все чаще стали интересоваться разными диетами. У многих возникает вопрос, а есть ли какая-нибудь универсальная полезная и одновременно недорогая диета, которую можно применить при таких хронических проблемах, как диабет и сердечно-сосудистые болезни. Таким людям подойдет скандинавская диета.

О таком способе питания пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram семейного врача Михаила Цюрака.

Какие продукты входят в скандинавскую диету

Скандинавская, или нордическая диета включает в себя следующие продукты:

  • злаковые: рожь, ячмень, овес (ржаной хлеб и каши)
  • горох и фасоль
  • лесные ягоды
  • грецкие орехи
  • свежие яблоки, лук, чеснок, петрушка, укроп, капуста, огурцы помидоры
  • мясо птицы (вареное, запеченное, тушеное)
  • яйца в умеренном количестве
  • ферментированные молочные продукты (кефир, ряженка, йогурт или обычное квашеное молоко)
  • ферментированные овощи: квашеная капуста
  • блюда из рыбы (лосось, скумбрия, сельдь). Речь идет о запеченной или тушеной рыбе и рыбных супах
  • рапсовое и льняное масло

Какие плюсы скандинавской диеты

Эта диета в финансовом плане более демократична, чем средиземноморская.

Средиземноморская диета дороже, если учесть цены на продукты в Украине. Также набор продуктов скандинавской диеты более привычен для украинцев, в то время как средиземноморская диета немного экзотична.

В нашей стране есть возможность выращивать большинство компонентов скандинавской диеты на своих огородах (или собирать их в лесу), в то время как средиземноморская диета требует исключительно покупных продуктов.

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