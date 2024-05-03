Врач назвала синдром, который часто обнаруживают у молодых людей
Часто молодые люди жалуются на участки суставов. Это не обязательно может быть ревматизм. Врач назвала синдром, который часто беспокоит молодых людей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу ревматолога Исаковой Елизаветы.
Что известно
Врач рассказала, что одной из распространенных причин боли в передней части коленного сустава у молодежи является пателофеморальный болевой синдром.
Характерным признаком этого состояния является то, что дискомфорт может возникать во время длительной ходьбы, бега, приседаний, подъема и спуска по лестнице.
Иногда пациенты жалуются на боль при длительном сидении с изогнутыми ногами и это может сопровождаться хрустом.
Эксперт отметила, что в этом никто не виноват. Это анатомия и физиология у какого-то отдельного человека.
"Ее наколенник слишком подвижный и может сдвигаться в сторону, мышцы бедра недостаточно сильны, чтобы удерживать такой дисбаланс, а дальше еще присоединяются сухожилия, которым также тяжело и они воспаляются в ответ на нагрузку", - говорится в сообщении.
Также в организме есть илиотибиальный тракт - толстая полоса соединительной ткани, которая проходит по наружной части ноги от бедра до колена и помогает стабилизировать колено во время движения.
У бегунов да и не только у них часто возникает ситуация, когда этот тракт трется о наружную часть коленного сустава и в результате возникает боль.
К тому же бывает воспаление или раздражение сухожилия, которое может возникнуть из-за чрезмерной нагрузки или травмы.
Как решить проблему
По словам ревматолога, как боль очень сильная, то можно принять противовоспалительные, но это не решение проблемы.
Основное лечение - это подбор специальных упражнений для укрепления мышц коленного сустава и коррекция двигательных паттернов.
Специалист, занимающийся ведением таких пациентов - реабилитолог. Средство, которое поможет преодолеть проблему - собственное трудолюбие человека и готовность заниматься собой постоянно.
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