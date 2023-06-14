Врач назвала орган человека, который никогда не мерзнет

Не все знают, что у человека есть один орган, никогда не замерзающий при низких температурах. Это связано с отсутствием нервного окончания.

Об этом рассказала терапевт Элина Ясницкая в Instagram .

Какой орган не мерзнет

Речь идет об глазах. Это обусловлено следующими особенностями глаз.

Отсутствие терморецепторов

Глаза никогда не мерзнут, потому что в них отсутствуют нервные окончания, чувствительные к холоду.

Высокая концентрация солей в слезах

Врач говорит, что высокая концентрация солей в слезе позволяет ей не замерзать даже при -32°C.

У соленой воды точка замерзания ниже, чем у чистой, что можно наблюдать на примере моря и озера зимой.

Терморегуляция

Важно, что глаза очень хорошо снабжены кровеносными капиллярами, и при понижении температуры кровоток в них усиливается, принося к глазам дополнительное тепло и не позволяя им замерзнуть.

Защита

Глаз находится в углублении черепа, который называется глазной орбитой и хорошо защищается от окружающих факторов.

Терапевт отметила, что глаза можно заморозить, но для этого нужна очень низкая температура.

"В медицине используется методика ретинальной криотерапии - удаление участков сетчатки глаза жидким азотом (температура кипения -195,8 °C)", - говорится в сообщении.

Почему человек постоянно мерзнет

На сайте DOC.ua специалисты назвала причины, из-за которых человеку всегда холодно. Они включают следующие состояния: