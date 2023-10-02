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Счет шел на часы. Во Львове медики удалили гигантскую кисту из легких младенца

Львов, Понедельник 02 октября 2023 15:31
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Счет шел на часы. Во Львове медики удалили гигантскую кисту из легких младенца Львовские врачи спасли младенца (фото: Facebook.com/Первое медицинское объединение Львова)
Автор: Василина Копытко

Во Львове врачи спасли семимесячную девочку с гигантской кистой легких, которая мешала ей дышать. Ребенка доставили в медучреждение в критическом состоянии, счет шел на часы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Что известно об маленькой пациентке

Николь родилась с кистой легких, но родители об этом не знали. В течение семи месяцев жизни ребенка при каждом вдохе киста постепенно надувалась, увеличивалась и мешала развитию легких. Образование начало сжимать и смещать внутренние органы грудной полости: сердце, левое легкое и трахею.

Однажды родители заметили, что у ребенка появилась одышка, а вдохи стали короткими. Николь сразу показали местному врачу в селе Тернопольской области, где проживает семья, после чего уже в городской больнице медики обнаружили гигантскую кисту и срочно отправили девочку во Львов.

В Детскую больницу святого Николая младенца привезли в критическом состоянии. Киста занимала две трети объема легочной ткани. Она могла разорваться в любой момент и убить ребенка. Показатели кислорода и давления были уже критически низкие.

Удалять образование нужно было немедленно. Киста к тому моменту уже занимала всю правую и частично левую половину легких девочки, поэтому встал вопрос об удалении органа.

Счет шел на часы. Во Львове медики удалили гигантскую кисту из легких младенцаРебенка доставили во Львов в критическом состоянии (фото: Facebook.com/Первое медицинское объединение Львова)

Ребенок будет развиваться полноценно

"Операция семимесячного ребенка стала настоящим вызовом для анестезиологов. Потому что в норме трахея должна быть размещена посреди грудной клетки, а у Николь этот орган был полностью смещен влево. Поэтому, чтобы ввести девочку в наркоз, анестезиологам пришлось проявить большое мастерство. Врачи удалили только среднее часть органа - это около 30% от левого легкого", - говорится в сообщении.

После удаления гигантской кисты смещенные органы грудной клетки вернулись на свои места.

"Николь очень быстро восстановилась. Она уже вернулась домой и чувствует себя хорошо. Девочка будет расти здоровой и будет развиваться, как все дети. А в будущем она абсолютно беспрепятственно сможет заниматься спортом", - отмечают медики.

Счет шел на часы. Во Львове медики удалили гигантскую кисту из легких младенцаСчет шел на часы. Во Львове медики удалили гигантскую кисту из легких младенцаНиколь сможет жить полноценной жизнью (фото: Facebook.com/Первое медицинское объединение Львова)

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