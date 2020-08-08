Запаморочення при вставанні може говорити про небезпечний хронічний синдром

Якщо ви відчуваєте запаморочення при вставанні, прислухайтеся до свого організму (фото: freepik))

Запаморочення при вставанні може свідчити про розвиток небезпечного стану

Якщо ви часто відчуваєте запаморочення і слабкість, коли встаєте, це може бути симптомом небезпечного хронічного стану - деменції.

Лікарі пояснюють подібні симптоми тим, що при зміні положення тіла відбувається різке падіння систолічного артеріального тиску і це може бути пов'язано з нейродегенеративними процесами, пише журнал Neurology.

Деменцією називають придбане слабоумство, стійке зниження пізнавальної діяльності з втратою раніше засвоєних знань і практичних навичок і утрудненням чи неможливістю придбання нових. Деменція являє собою розпад психічних функцій, що відбувається в результаті захворювання або пошкодження головного мозку. Найбільш часто деменція спостерігається в старості, її ще називають старечим маразмом.

Автори статті вивчили історію хвороби 2 131 людини, середній вік яких становив 73 роки. На момент початку дослідження ні у кого з них не було виявлено деменції.

Протягом наступних 12 років учасників дослідження вивчали на предмет розвитку деменції. Це захворювання розвинулося у 22% учасників. А у людей з систолічною ортостатичною гіпотензією (запамороченням при вставанні) ймовірність розвитку деменції була майже на 40% вище.

Примітно, що учасники дослідження, у яких показання систолічного артеріального тиску при зміні положення тіла з сидячого в стояче змінювалися сильніше за все, мали найбільшу схильність до деменції.

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