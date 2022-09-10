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"Ліки купити нереально": MamaRika поскаржилася на європейську медицину

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Субота 10 вересня 2022 18:26
"Ліки купити нереально": MamaRika поскаржилася на європейську медицину MamaRika поскаржилась на медицину (instagram.com/mamarika_official)
Автор: Тетяна Самарук

Співачка MamaRika разом з чоловіком та сином тимчасово перебуває за кордоном. Там вони усією родиною захворіли на коронавірус. Зараз співачка поскаржиться на медицину.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, на час лікування MamaRika з родиною залишилася у Польщі, де зіткнулася з особливостями місцевої медицини.

За словами співачка, медицина там на зовсім іншому рівні.

"Піймати корону в Європі - це максимально не круто, тому що при всій повазі до європейців, поляків, яких я надзвичайно люблю і вдячна їм за все, що вони для нас роблять, медицина тут на іншому повністю рівні", - сказала вона.

&quot;Ліки купити нереально&quot;: MamaRika поскаржилася на європейську медицину

MamaRika поскаржилась на медицину за кордоном (instagram.com/mamarika_official)

Також вона додала, що чекати на прийом до лікаря потрібно декілька місяців. Тому родині довелося звернутися до свого лікаря у Києві онлайн. До того ж з медикаментами у співачки вийшла проблема, адже для того, аби придбати ліки в аптеці у Європі, потрібно мати при собі рецепт.

"Щоб ви розуміли, ліки, які ми приймаємо, мені надсилала моя сестра з України, тому що тут їх купити нереально", - додала вона.

&quot;Ліки купити нереально&quot;: MamaRika поскаржилася на європейську медицину&quot;Ліки купити нереально&quot;: MamaRika поскаржилася на європейську медицину

MamaRika поскаржилась на медицину за кордоном (instagram.com/mamarika_official)

Раніше співачка розповідала, чому відмовила чоловіка йти на фронт.

Також ми писали, що MamaRika різко звернулася до Тодоренко, яка мовчить про війну і засудила її.

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MamaRika
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