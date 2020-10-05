Немає ліків і навіть вати: волонтер про критичну ситуацію з COVID-19 в лікарнях Одеси

У лікарнях Одеси катастрофічна ситуація (Колаж РБК-Україна)

В лікарні Одеси відмовляються госпіталізувати хворих і немає навіть постільної білизни

У лікарнях Одеси ситуація дуже сумна. Немає ліків, вати, постільної білизни, а лікарі швидкої відмовляють пацієнтам госпіталізації. У багатьох стан дуже важкий.

Волонтер Катерина Ножевнікова повідомила, що важких пацієнтів прилаштовують у лікарні лише за допомогою втручання, "в ручному режимі". Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Приїхали до мене п'ять або шість каналів прямо з пресконференції міста. Де їм сказали, що в місті все добре, місця є. Лікарні забезпечені всім. Паралельно ми намагалися влаштувати трьох пацієнтів у лікарні - відмовили всім. Одну влаштували завдяки обласному департаменту. Знову в ручному режимі. Паралельно нашого пацієнта перевели з п'ятої лікарні у відділення, де немає навіть постільної білизни", - написала Ножевнікова.

Вона додала, що пацієнти за 5-7 днів чекають результати ПЛР-тестів і при цьому їм виписують величезні списки медикаментів, де вказують навіть вату. Одному з пацієнтів лікарі сказали самостійно придбати анальгін і димедрол і при цьому рецепт на димедрол виписувати не стали.

"Пацієнту виписують списки на медикаменти, від шприца і вати до антибіотиків, і він доглядає за лежачим хворим у відділенні сам! У п'ятій лікарні (третій) пацієнти чекають ПЛР від 5-7 днів вже знову. Під час інтерв'ю на нас у прямому сенсі з благанням кинулась дівчина, яка прийшла просити допомоги влаштувати свого дядька в будь-яку лікарню. У нього пневмонія, діабет, ішемія. Швидка його не взяла – місць немає: "А ви ще не настільки важкий", - повідомила дівчина.

Волонтер розмістила скріни листувань з пацієнтами, які не можуть потрапити до лікарні Одеси або визначити туди своїх родичів, у яких дуже погані показники.

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