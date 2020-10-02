Лікар просто забув про мене: побита в поїзді УЗ журналістка зробила нову заяву

Напад на журналістку Лугову в поїзді УЗ (Фото: Прес-служба)

Лугова розповіла про дике ставлення лікарів до неї і про жахи, які пережив її син

Анастасія Лугова, яка стала жертвою нападу в поїзді Маріуполь-Київ, зробила нову заяву. Вона розповіла, що їй довелося пережити після побиття і спроби зґвалтування, а також – що довелося пережити її 7-річному сину.

Як розповіла жінка в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", в лікарні лікарі про неї просто забули та навіть назвали її дівчиною з Facebook.

"До мене ставилися так: легкі побої, ніс – то таке, вухо – це забій, зуб вставиш. Привели мене в палату, субота-неділя – лікарів немає. У понеділок лікар прийшов до 12: "Я прийду до вас пізніше". Лежу – 4 вечора, 5-тої, 6-тої... Виявилося, що лікар просто забув про мене. Я запостила цю ситуацію... і у вівторок до мене прибігло дуже багато лікарів, завідувач: "Це ви дівчина з Фейсбуку?" – "Так, я дівчинка з Фейсбуку. А якби я не дівчинка з Фейсбуку?" – зазначила Анастасія Лугова в ефірі каналу "Україна".

Коли почали проводити слідство за фактом нападу, слідчі змусили 7-річного сина Анастасії знову пережити весь жах тієї ночі.

"Його повернули в той же поїзд, то ж купе... Мій дитина плакала, розповідала усе. Він періодично плаче: "Вибач, що я тебе не врятував", – додала Лугова.

Вона подякувала людям, які надали їй допомогу і підтримку після інциденту і зізналася, що їй це дуже допомогло прийти до тями після пережитого.

"Оля Сумська мені писала, що якби знала, то порадила б, як треба замотувати двері. Леся Нікітюк мене постійно підтримує. Наталка Денисенко приїжджала. Сабіна Мусіна – вона перший блогер, який запостив це. Тому що багато блогерів не хотіли – вони несуть добро, а моя ситуація – це не добро", - зазначила журналістка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лугова розкрила невідому правду напад в поїзді Маріуполь-Київ.

А також розповідали про те, що побита в поїзді українка розповіла про втечу від ґвалтівника.