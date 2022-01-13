Легендарні Muse зняли в Києві крутий кліп на першу з 2018 року пісню: відео і подробиці

Легендарна група Muse випускає 13 січня перший сингл з 2018-го року, коли колектив оголосив про те, що "йде в студії", щоб зайнятися роботою над наступним альбомом.

Нещодавно ж Styler стало відомо, що кліп на пісню Won't Stand Down, яку Метт Белламі і його команда готують до сенсаційної прем'єри, частково був знятий в Києві.

Уривок композиції потрапив у мережу, її Белламі злив в прямому ефірі в Instagram.

GUYS WE GETTING METAL MUSE pic.twitter.com/oXzTvqGTRL — Kyle (@AgitatedFury) December 26, 2021

Також британське тріо поділилося "обкладинкою" своєї нової відеороботи.

На кадрі похмуре і зловісне зображенням фігури священика в капюшоні і масці, що ховається в тіні.

WON'T STAND DOWN

Our new single, released next week on Thursday January 13th. Pre-save now at https://t.co/bTYoaVPipN #WontStandDown pic.twitter.com/1NmZRAC29Z — muse (@muse) January 7, 2022

"Наш новий сингл вийде наступного тижня в четвер 13 січня", - підписаний кадр.

Поки ж всі чекають на сенсаційну прем'єру кліпу, частина якого, як відомо, була знята в Києві.

Відео на "Won’t Stand Down", яке ви можете побачити вище, було знято Джаредом Хоганом у Києві в Україні. У кліпі зображено "тендітну таємничу фігуру, яка викачує колективну енергію темної армії для перетворення на розширену істоту".

"Won’t Stand Down", за словами Белламі, "про те, щоб відстояти свою позицію проти хуліганів, будь то на дитячому майданчику, на роботі чи будь-де".

"Захищаючи себе від примусу та соціопатичних маніпуляцій і протистояти труднощам силою, впевненістю та агресією", - додав він щодо меседжу пісні.