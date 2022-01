Легендарні Muse зняли в Києві крутий кліп на першу з 2018 року пісню: відео і подробиці

Уривок композиції потрапив у мережу, її Белламі злив в прямому ефірі в Instagram.

Також британське тріо поділилося "обкладинкою" своєї нової відеороботи.

На кадрі похмуре і зловісне зображенням фігури священика в капюшоні і масці, що ховається в тіні.

WON'T STAND DOWN

Our new single, released next week on Thursday January 13th.