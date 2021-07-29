В Лазурному проходять "Малі Олімпійські ігри-2021"

Спортивно-оздоровчий табір "Прибрежний" в Лазурному, - унікальна база для тренувань та проведення спортивних змагань на півдні України, яка щороку приймає спортсменів із багатьох регіонів на командні збори. Великою подією на півдні України стало відкриття малих Олімпійських ігор, які розпочалися одночасно з 32-літніми Олімпійськими іграми в Токіо.

"На цій спортивній арені зібралися найактивніші, адже в "Прибрежному" знають, що таке спорт, здоровий спосіб життя та змістовне дозвілля. Я впевнена, ваші батьки пишаються вами, тож вперед до перемоги", - сказала при відкритті заходу Ольга Савенко, директор спортивно-оздоровчого табору "Прибрежний".

Під час малих Олімпійських ігор юні спортсмени показують свої результати, змагаючись з різних видів спорту. Це - біг на різні дистанції, естафети, стрибок в довжину, бадмінтон, баскетбол, боротьба, волейбол, великий теніс, фехтування, настільний теніс, шахи, та, звичайно, чемпіонат з футболу.

"Прибрежний" - це є одна із кращих спортивних баз для дітей. Ми маємо сучасні басейн, стадіон, бігові доріжки. Можемо проводити такі заходи, як малі Олімпійські ігри, де діти можуть позмагатися у різних видах спорту. На хороший результат із бігу на різні дистанції впливає не тільки підготовка спортсмена, а й умови, а у "Прибрежному" доріжки зі спеціальним покриттям, яке відповідає всім європейським стандартам і на якому, звичайно, дуже зручно бігати та змагатися", - розповідає В’ячеслав Безпалий - заступник директора з виховної роботи спортивно-оздоровчого табору.



Одним із етапів малих Олімпійських ігор - естафета, яка складається з декількох етапів, в яких беруть участь по 4 учасники від кожної команди.

Стрибки у довжину - вид легкої атлетики, в якому спортсмени змагаються, хто далі стрибне, відштовхнувшись з-за певної лінії.

Фехтувальники з Києва теж показують свою майстерність. Всі змагання проводяться під наглядом тренерів та вожатих.

Турнір з футболу зібрав найбільшу кількість учасників, адже до "Прибережного" приїхали різновікові футбольні команди з багатьох регіонів України.

Щодня проходило по декілька матчів, за проведенням яких, слідкували і вболівальники, і вихователі з фізичної культури, і тренери, і вожаті. Навіть наймолодші спортсмени показали неабияку майстерність.

"Спортивно-оздоровчий центр "Прибрежний" - це спортивна база з новітньою інфраструктурою, єдина на півдні України, де спортсмени можуть і брати участь у командних зборах, і відпочивати. Адже заклад розташовується у першій лінії морського узбережжя, має власний пляж! Тож учасники малих Олімпійських ігор-2021 вдало це поєднують - змагання та оздоровлення, а ми намагаємось створити найкомфортніші умови. Чимало цікавих заходів проходить і ввечері", - зазначила Ольга Савенко, директор спортивно-оздоровчого табору "Прибрежний".