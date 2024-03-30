Апрель начнется с перемен. Эти знаки Зодиака начнут новую и счастливую жизнь
Первая неделя апреля начнется с глобальных перемен и очень радостных событий для четырех знаков Зодиака. Они смогут расправиться со всеми проблемами и восстать из пепла.
Каким знакам Зодиака повезет в начале апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Slovofraza.
Дева
Неделя начнется для вас с определенных сложностей, однако вы сможете с легкостью со всем справиться. И как только вы сумеете найти выход из этой ситуации, перед вами откроются все двери. Готовьтесь к переменам и не бойтесь начинать новую жизнь.
Стрелец
Начните апрель с саморефлексии. Оцените свои победы и поражения, составьте новый план. Пришло время наметить новые цели и начать все с чистого листа. Когда вы решите двигаться вперед, обязательно уделите время своим друзьям и постарайтесь зарядиться позитивом.
Лев
Вам точно не стоит отвлекаться на пустяки. Посвятите первые дни апреля своей карьере, у вас есть все шансы на грандиозный взлет. Однако не давайте своим амбициям затуманить ваш разум. Вы сможете начать новую жизнь, важно лишь не удариться в крайности.
Близнецы
Новая неделя начнется для вас с невероятной радости. Вы сможете наладить свои отношения с любимым человеком или же исполнить свою заветную мечту. Не бойтесь перемен и будьте честны с собой, все будет хорошо.
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