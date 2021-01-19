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У "95 Кварталі" розповіли, як шоу "Ліга сміху" потрапило в Росію

Вівторок 19 січня 2021 20:17
У "95 Кварталі" розповіли, як шоу "Ліга сміху" потрапило в Росію
У "95 Кварталі" розповіли про "Лігу сміху" в Росії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Рішення про продаж прав на запуск в Росії аналога українського комедійного шоу "Ліга сміху" прийняла шведська компанія Eccho Rights, яка є ексклюзивним представником дистрибуції контенту студії "Квартал 95" за межами України.

Крім того, Eccho Rights має власну стратегію продажів, на яку правовласник не впливає. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

В "Студії "Квартал 95" зазначили, що вони не можуть розголошувати умови продажу франшизи, оскільки це комерційна таємниця.

Медіаексперт Андрій Соломаха розповів, що вартість продажу франшизи "Ліги сміху" російському каналу "CTC" може починатися від 500 тисяч доларів. При цьому багато що залежить від домовленостей.

Покупку франшизи українського шоу підтвердив учасник креативної команди російської "Ліги сміху" редактор "Міжнародного союзу КВН" Євген Донських.

За його словами, "CTC Медіа" вже давно набула права на кілька продуктів, серед яких була і "Ліга сміху".

Варто зазначити, що "Ліга сміху" - це українське телевізійне шоу, якого з'явилося у 2015 році.

Нагадаємо, що кастинг для команд в російську "Лігу сміху" пройде 25-27 січня в Москві. Колектив зможе виступити в будь-якому гумористичному жанрі: мініатюра, пародія, стендап, імпровізація і т. д.

Раніше в "95 Кварталі" пожартували про смерть Кернеса, але українці не оцінили гумор.

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