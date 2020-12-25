"Квартал 95" висміяв протести ФОПів у Києві: відео обурило мережу

Студія "Квартал 95" висміяла мітинг ФОПів, які протестували проти їхнього концерту в Палаці Україна в Києві. Гумористи записали ролик, в якому висміюють підприємців і вважають, що це вони влаштували "концерт".

"Під час зйомок новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею Палацу Україна протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці й поза його стінами", – заявив актор студії Сергій Казанін.

Також гумористи жартують, що учасникам мітингу заплатили більше, ніж їм обіцяв президент України Володимир Зеленський.

"Скажу відверто. Через те, що за законом глядацький зал був заповнений лише наполовину, це перший випадок в історії "Кварталу", коли людей на вулиці було більше, ніж всередині", – резюмував Казанін.

Відзначимо, що в Telegram-каналі "Типова Україна" українці обурюються цього відео.

Ну как сказать, тут спорно, некоторые зажрались реально, плюс реально не все ФОП встали, а большинство себе спокойно работает дальше и не выходят на митинги.

Правильно, Зеля, закапывай себя дальше.

Чего не шутят про то, как Зе-команда и ОП воруют бабки в космических размерах?

Нагадаємо, що у вівторок, 22 грудня, у Києві на Майдані Незалежності почалася масштабна акція протесту підприємців руху SaveФОП. Учасники протесту потім пішли до будівлі Офісу президента і до палацу "Україна", де знімається новорічний "Квартал 95".

Нацгвардія почала проводити оточення палацу "Україна" на вулиці Велика Васильківська, 103, а підприємці зайняли площу перед будівлею.

Також ми раніше писали, що в Кабміні відреагували на протест ФОПів. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що локдаун не скасують.