Курсантки розповіли про страшну ДТП, після якої їм ампутували ноги

Постраждалі курсантки (колаж: РБК-Україна)

Дівчата, які постраждали через п'яного майора розповіли про трагедію

На початку тижня в Києві сталося гучне ДТП за участю п'яного майора, який на своєму авто збив трьох дівчат-курсанток на території військової частини. Вони розповіли про цю жахливу аварію, після якої їм ампутували по одній нозі.

Постраждала Тетяна Ніколаєва розповіла, що відчуває фантомні болі в тій нозі, яку лікарі ампутували. Відразу після ДТП, вона просила, щоб хтось зняв ремінь і перетягнув ногу. Про це повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас".

Інша курсантка Галина Николин завила, що почувається стабільно. Третя, Олександра Гуй, просто подякувала всім тим, хто бореться за їх життя та підтримує.

Нагадаємо, під час наїзду, дівчата перебували біля адміністративної будівлі на території військової частини. Коли раптово п'яний майор на Toyota Prius не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток. Вони отримали важкі переломи кінцівок.

46-річного військового затримали. Правоохоронці підтвердили, що у нього звання майора і він перебував за кермом у нетверезому стані. Винуватцеві ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що майор перед наїздом на курсанток лякав їх. Дівчата спробували забігти на сходи, щоб врятуватися від неадекватного чоловіка, але він їх дістав і там.