Курс долара в Україні готується до розвороту: несподіваний прогноз

Курс долара в Україні (колаж: РБК-Україна)

Курс долара в Україні може змінитися

Курс долара в Україні в червні може підскочити і перетнути значення в 27 гривень за долар. Експерти вважають, що валюта може подорожчати, коли в Україні закінчиться карантин, але поки курс буде стабільним.

Зазначимо, що на сьогодні, 2 червня, в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,89 гривень за долар.

Така стабільна ситуація для гривні поки що утримується через те, що на ринку немає великих продавців і покупців валюти, пише Obozrevatel.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб вважає, що після карантину гривня зміцниться за рахунок роботи імпорту та експорту, а от українські підприємства будуть заробляти в доларах і потім обмінювати їх на гривні. Але при цьому, на його думку, все відбудеться не одномоментно. Тому вірогідні коливання в обидва боки.

"Не думаю, що в один день всі прокинуться і побіжать купувати валюту. Економіка буде відновлюватися поступово, попит - відповідно. Але ослаблення будуть впливати і на експорт. Тому курс буде коливатися в обидва боки в залежності від попиту і пропозиції на міжбанку", - прокоментував ситуацію Сологуб.

А ось аналітики впевнені, що в найближчій перспективі долар плавно рухатиметься до позначки 27 гривень. Це пов'язано з нарощуванням імпорту по мірі виходу з карантину.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу позначки 27 гривень за долар, поки на ринку не з'явиться великий гравець, здатний порушити рівновагу і підняти курс вгору", - розповів аналітик з Forex Club Андрій Шевчишин.

Вадим Іосуб, старший аналітик "Альпарі", прогнозує протягом найближчого тижня помірне зростання курсу долара до гривні.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може бути близько 27,0/27,2 грн", - додав експерт.

Як ми писали раніше, курс долара припинив зниження на міжбанку.

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Автор: Светлана Мащенко