Курица или индейка? Диетолог рассказал, какое мясо действительно полезнее
Мясо курицы и индейки очень популярно в Украине и в магазинах есть большой выбор обоих продуктов.
Какой из этих продуктов более полезен для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Франса Лангемана Рота изданию Today.
Что полезнее курица или индейка?
И курица, и индейка известны своим высоким количеством нежирного белка, и они оба являются доступными вариантами для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Но есть нюансы, когда дело доходит до пищевой ценности обеих птиц, и то, что лучше для вас, зависит от того, о какой части курицы или индейки мы говорим и как они готовятся.
Согласно базе данных питательных веществ USDA, 85 граммов вареной куриной грудки без кожи и костей содержат:
- 128 калорий
- 26 граммов белка
- 2,7 г жира (0,8 г насыщенного жира; 0,7 г полиненасыщенного жира)
- 88 миллиграммов холестерина
- 0 граммов углеводов
- 0 грамм клетчатки
- 0,39 миллиграмма железа
- 0,77 миллиграмма цинка
- 94 миллиграмма холина
Согласно базе данных питательных веществ USDA, 85 граммов вареной грудки индейки без кожи и костей содержат:
- 125 калорий
- 26 граммов белка
- 1,7 г жира (0,5 г насыщенного; 0,45 г полиненасыщенного)
- 68 миллиграммов холестерина
- 0 граммов углеводов
- 0 грамм клетчатки
- 0,6 миллиграмма железа
- 1,46 миллиграмма цинка
- 72 миллиграмма холина
Хотя обе птицы обеспечивают одинаковые питательные вещества, индейка без костей и кожи является совсем немного победителем.
Где больше всего холестерина?
Если вы следите за уровнем холестерина, лучше употреблять белое мясо любой птицы. А для тех людей, которые любят хрустящую кожуру индейки или курицы, знайте, что это добавит дополнительных калорий и примерно 4 дополнительных грамма жира. Отметим, что в курильщике и индейке одинаковый уровень холестерина - 109 мг в 85 граммах.
Где больше белка?
Если вы сравните темное мясо курицы и индейки, вы увидите, что индейка имеет небольшое преимущество (точнее, 3 грамма), когда речь идет о белке.
Обе птицы считаются отличными источниками белка, а также обеспечивают такие важные питательные вещества, как железо, цинк и селен, которые участвуют в поддержке нашей иммунной системы на пике.
Что легче усваивается?
Обе птицы в этом вопросе равны, когда речь идет о пищеварении. В отличие от красного мяса, большинство людей легко переваривают как индейку, так и курицу. Только имейте в виду, что жир в кожуре дольше переваривается.
И курица, и индейка - действительно отличный выбор для потребителей, заботящихся о своем здоровье, и оба продукта заслуживают места на вашей тарелке. Но если вы предпочитаете темное мясо и пытаетесь увеличить ежедневное потребление белка, то индейка опережает курицу. Кроме того, она содержит больше холина, питательного вещества, жизненно необходимого для здоровья мозга и памяти.
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