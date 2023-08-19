Купить квартиру, чтобы сдавать: действительно ли такой "бизнес" выгодный и прибыльный
Одним из наиболее выгодных методов инвестирования всегда было приобретение недвижимости для сдачи в аренду, ведь почти при любых обстоятельствах у вас будут клиенты. Однако не в случае, когда полномасштабная война нанесла удар рынку недвижимости.
Выгодно ли сегодня делать такие вложения - читайте ниже в материале Styler.
Главное, чтобы окупилось
Первое, что нужно знать об инвестициях в жилье, это его окупаемость. Очевидно, что вкладываться в то, что вам не окупится даже за десятки лет, не стоит. Средняя окупаемость жилья на рынке сегодня 10-12 лет. Если больше, то нужно задуматься, а если меньше - присмотреться.
Издание Delo получило актуальную статистику по стоимости покупки и аренды жилья. Согласно ей, наименее привлекательным для инвестиций в недвижимость является Одесса, Харьков и Киев. В столице квартира будет окупаться почти 17 лет!
Сколько будет окупаться инвестирование в недвижимость в разных городах Украины (скриншот: delo.ua)
По этим же данным можно было бы инвестировать в квартиры в Запорожье и Днепре, но директор столичного агентства по недвижимости Андрей Романов убежден, что это временная аномалия.
По его словам, в прифронтовых городах стоимость аренды могла вырасти из-за того, что там живет много военных и госработников, для которых снимают жилье за бюджетные средства.
"Сегодня там более-менее спокойно, хоть и прилетает, но никто не будет вести какие-либо инвестиционные проекты, пока не стабилизируется фронт. Если там что-то и продается, то только по очень заниженной стоимости, и эти риски полностью переводятся на покупателя", - сказал он.
Где лучше искать квартиру для инвестиций
Эксперт говорит, что наиболее выгодной покупкой станет жилье на первичном рынке недвижимости. Это может быть квартира в недавно сданном здании со свежим ремонтом.
К тому же, большинство застройщиков не имеют возможности вести одновременно все проекты, поэтому сосредотачиваются на наиболее выгодных и прибыльных. Поэтому если вы хотите приобрести квартиру, чтобы зарабатывать на сдаче в аренду, сосредоточьтесь именно на новостройках.
Кроме того, вы также можете получить скидку. Поскольку в состоянии неопределенности покупатели не готовы рисковать своими деньгами, застройщик может предлагать хорошие скидки на покупку.
На что обращать внимание при покупке
Андрей Романов дал советы по инвестированию в жилье на первичном рынке:
- проверьте жилье в Едином государственном реестре судебных решений, не является ли оно объектом судебного разбирательства, не находится под залогом или арестом
- квартира в новостройке должна строиться на земельном участке, который компания-застройщик использует законно
- здание должно соответствовать действующим градостроительным условиям и ограничениям, выданным городским советом; застройщик должен иметь разрешение на начало строительных работ от Госархстройконтроля
- избегайте верхних этажей, ведь в условиях возможных блекаутов лифты не будут работать. В связи с этим многие арендаторы не рассматривают варианты выше пятого этажа.
- выбирайте жилье с индивидуальным тепловым пунктом и возможностью регулировать температуру в квартире, наличием всех доступных счетчиков и высокой общей энергоэффективностью
Раньше мы рассказывали, как изменились цены на квартиры в западных областях Украины.
Читайте также, что произойдет с рынком аренды перед осенне-зимними блекаутами.