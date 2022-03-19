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Купити квиток і врятувати тварин: як можна допомогти зоопаркам в Україні

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Субота 19 березня 2022 11:33
Купити квиток і врятувати тварин: як можна допомогти зоопаркам в Україні Фото: Як допомогти зоопаркам в Україні (kyivcity_gov_ua)
Автор: Анна Шиканова

Зоопарки у великих містах України потрапили під сильні обстріли російських окупантів. Ситуація в багатьох з них просто плачевна. Частина персоналу змушена була евакуюватися, а ті, хто залишився – рятують тварин.

Соціальними мережами прокотилася акція"Купи квиток в зоопарк і врятуй тварин". Styler розповість, як можна допомогти зоопарку в Миколаєві, Києві, Харкові та Одесі.

Зоопарк в Миколаєві

Миколаївський зоопарк потрапив під обстріли ще в перші дні війни. Половина співробітників була евакуйована, деякі - пішли захищати рідну країну.

Але директор зоопарку Володимир Топчій прийняв рішення залишитися з тваринами та допомагати їм. Щоб зібрати кошти на їжу для тварин, він попросив купити квитки на найближчі дні.

Квитки в зоопарк коштують від 60 до 100 гривень. Купити можна по цьому посиланню.

Також можна відправити кошти на благодійні рахунки Миколаївського зоопарку. Всі варіанти допомоги також описані на офіційній сторінці зоопарку в Facebook.

Харківський зоопарк

Цей зоопарк один з найстаріших в Україні, і він також постраждав від обстрілів.

Тваринами займаються працівники зоопарку, які не евакуювалися з міста, а також волонтери та навіть військові.

Купити квиток, щоб допомогти зоопарку зараз неможливо. На офіційній сторінці зоопарку в Facebook є реквізити рахунків для допомоги - у валюті.

Як пояснила заступник директора зоопарку Карина Детюк, такий спосіб допомоги віддалено зараз є єдиним.

Київський зоопарк

Опіка над тваринами не припиняється і більшість працівників зоопарку знаходяться цілодобово у звіринці. Тварини дуже налякані, але поруч з ними знаходяться ветеринари.

Як підкреслили в одній з публікацій працівники зоопарку, горила Тоні в порядку - його перемістили у внутрішню галерею.

Купити квиток можна, щоб підтримати зоопарк. Він коштує 100 гривень. Але співробітники зоопарку розмістили реквізити карти та рахунків, щоб надати допомогу тварин. Варіанти надання допомоги - за цим посиланням.

Сайт Київського зоопарку.

Сторінка Київського зоопарку в Facebook.

Зоопарк в Маріуполі

На жаль, доля звіринця в Маріуполі на цей час невідома. Сторінки в соціальних мережах зоопарку давно не оновлювалися, а на зв'язок так ніхто і не вийшов. Інформації про долю тварин немає і на офіційному сайті звіринця.

Сторінка Зоопарку в Facebook.

Дуже сподіваємося, що тварини в порядку.

Одеський зоопарк

Працівники звіринця в Одесі залишаються з тваринами та взяли на себе важливу місію – в зоопарку прихистили тварин, чиї господарі вирішили покинути місто.

Зараз у звіринці знаходиться близько 400 тварин і на сайті зоопарку є оголошення зі списком, кого можуть прихистити за попередньою домовленістю з директором Ігорем Бєляєвим.

Також на сайті розмістили реквізити благодійного рахунку, на який можна відправити кошти для допомоги тваринам. Можливості купити квитки поки немає.

Сайт Зоопарку в Одесі.

Сторінка Одеського зоопарку в Facebook.

Зоопарки в інших містах

У Херсоні є два невеликих зоопарки - Країна Єнотія і Херсонський зоокуток. Обидва знаходяться на закритих територіях, і інформація про збори коштів відсутня.

Однак невеликі зоопарки є практично в кожному місті України. І напевно їм потрібна допомога.

Що можуть зробити українці, які хочуть допомогти тваринам? Можна провідати тварин у своєму місті та з'ясувати ситуацію безпосередньо на місці – де є така можливість.

Також можна зв'язатися з керівниками зоопарків і місцевими зооволонтерами – у них є інформація про те, що відбувається з тваринами і яка саме допомога потрібна.

Деякі невеликі звіринці евакуювалися разом з працівниками в безпечніші регіони України або за кордон.

Важливо! Перш ніж відправляти кошти - перевірте інформацію про зоопарк у Вашому регіоні.

Довіряйте інформації тільки від керівників або працівників звіринців. Постарайтеся зв'язатися з ними безпосередньо, оскільки в соціальних мережах дуже багато фейків.

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