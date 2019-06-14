ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кримчани рознесли в мережі росіянку за "кримнаш": просто втопили в помоях

STYLERЖиття    14.06.2019 - 23:35
Кримчани рознесли в мережі росіянку за "кримнаш": просто втопили в помоях
Ілюстративне фото (УНІАН)

У мережі жителі окупованої Ялти висловилися з приводу "кримнаш"

Кримчани в мережі розкритикували росіянку, яка відвідала окупований півострів і поскаржилася на негативне ставлення місцевих до РФ. "Червоним прапорцем" став її вираз про "кримнаш", після чого користувачі пабліка Ялти просто втопили її в гнівній реакції. Про це повідомляє відомий блогер Roksolana Today&Крим у Twitter.

Також він навів скріни з листування жителів захопленого росіянами українського міста із туристкою з Уфи (РФ).

"Втопили просто в помоях абсолютно справедливо", - зазначив він.

Росіянка повернулася до себе в Уфу і розповіла, що в Криму місцеві люди "озлоблені".

  • "Крим - кримчанам! Ми до вас в Уфи не ліземо. І не оремо - Уфа наша. У гості - будь ласка, а "наше - ваше" при собі..."
  • "А от цікаво, як називаються жителі Уфи? Уфологи?"
  • "Люди так реагують не на вас, а на слова. Занадто багато негативних емоцій саме через ці слова останнім часом. Гостям завжди раді. Насправді дуже багато приїжджих, які ведуть себе по-хамськи. Тому народ так і реагує"...
 

Фото: скрін листування в мережі

"Тепер по приїзду додому не знаю, що й казати, хто збирається їхати на відпочинок у Крим. Якась ворожість, злість залишилася... Складається враження, що "Совок" тут живе міцно! Росія повернулася до вас обличчям, а ви стоїте до неї спиною і чекаєте манни небесної...", - написала мешканка Уфи після візиту в окупований Крим.

"А ви знаєте, що скажіть? Скажіть, що бовкнули по дурості фразу "крим наш" і отримали адекватну відповідь від місцевих, що вони з цього приводу думають", - відповіли їй в мережі.

Блогер з ніком Roksolana Today&Крим, резюмуючи цю "бесіду", розповів, чому вона зіткнулася з масою негативних коментів: "Таємниці тут немає - гавань ваша додому хоче в Україну. Ялта вже практично вдома. Аби нас чекали б ще..."

Кримчани рознесли в мережі росіянку за &quot;кримнаш&quot;: просто втопили в помоях

Ілюстративне фото (podrobnosti.ua)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в окупованому РФ Криму поглумилися над прапорами Російської Федерації. Двоє кримчан у Севастополі зривали державні символи РФ, публічно їх пошкоджували і потім викидали на проїжджу частину.

Також ми писали про те, що жителі Криму згадали минулі часи і затужили за Україною - в мережі опублікували коментарі кримчан, які згадали, як раніше в порт Ялти заходили лайнери.

Нагадаємо, жителі анексованого РФ українського Криму на пятцю річницю "референдуму" під дулами автоматів російських військових, підбили сумні підсумки окупації. У соцмережі висловлюють жаль за участь у "голосуванні" та визнання, що півострів змінився до невпізнання.

Кримчан не пускають на пляжі: окупанти принижують людей Очікують найгірший сезон: у мережі з'явилися фото пляжів Криму в розпал спеки
Новини України КримсоцсетьокупаціяЯлта
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся