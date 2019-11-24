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Крутий і Басков влаштували бійку в аеропорту: відео "підірвало" мережу

STYLERПерсони    24.11.2019 - 13:05
Крутий і Басков влаштували бійку в аеропорту: відео "підірвало" мережу
Микола Басков і Ігор Крутий (колаж РБК-Україна)

Микола Басков і Ігор Крутий публічно побилися в аеропорту

Російські артисти Микола Басков і Ігор Крутий перед тим як відправитися на премію "Русское радио" побилися в аеропорту в Мінську. Співаки влаштували жартівливу бійку, яка закінчилася благополучно. Відео, яке підірвало мережу, опублікував інший російський співак Сергій Лазарєв.

Російські зірки Микола Басков і Ігор Крутий влаштували бійку в аеропорту в Мінську. Ймовірно, причиною бійки стало псування майна Ігоря Крутого, про яке побіжно згадав Микола Басков. Крім того, у своїх висловах співак використовував нецензурну лексику.

"Я тобі подарую новий, я тобі подарую новий! Піди звідси, ще один довб**об", - сказав Басков в бік Лазарєва.

Басков і Крутий побилися в аеропорту в Мінську

Сам російський співак Сергій Лазарєв, який опублікував ролик, іронічно підписав відео.

"Милий фінал ювілейного концерту Ігоря Крутого в Мінську", - пише співак.

Лазарєв повідомив, що свідками інциденту стали Ані Лорак, Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Жасмін та інші. А сам Крутий пізніше опублікував ще одне відео, на якому показав, через що розпочалася бійка. До речі, пізніше в мережі з'явилося ще одне відео, на якому всі артисти вже прилетіли з Мінська і знову сперечаються, але було вилучено із загального доступу.

Басков і Крутий побилися в аеропорту в Мінську

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Новини України Микола БасковСергей ЛазаревбійкаИгорь Крутой
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