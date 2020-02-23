Кров з носа: як швидко зупинити і в якому випадку потрібен лікар

Фахівець пояснив, які ризики несуть часті носові кровотечі
Носові кровотечі досить поширені серед населення, і кожен українець хоча б раз стикався з подібним явищем. Зазвичай вони відбуваються раптово і лякають, але причини можуть бути різні – від найбільш простих до сигналів про те, що з організмом щось не так.
Як розповіла лікар-отоларинголог Антоніна Бабій у коментарі для видання "Сьогодні", є кілька причин для носової кровотечі:
Кровотеча з носа звичайно відбувається раптово і може бути різною по тривалості та інтенсивності. Якщо такі ситуації повторюються часто, то варто звернутися до фахівця і знайти причину, оскільки часті носові кровотечі призводять до анемії та виснаження.
Голову закидати назад не можна! Тіло повинно залишатися у вертикальному положенні, а кров повинна витікати вільно. При закиданні голови є ризик захлинутися кров'ю.
Якщо у ніс потрапило чужорідне тіло, то не варто витягувати його самостійно – це треба довірити лікаря.
Для полегшення стану потрібно розстебнути одяг, на перенісся покласти лід. Як варіант – хустка або серветка, змочені в холодній воді, будь-який предмет з морозилки. Ноги повинні бути в теплі.
Потрібно притиснути крило носа до носової перегородки на місці кровотечі на 5-10 хвилин. Там утворюється згусток, який заблокує витікання крові.
Можна помістити в ніс ватний тампон, змочений 3% розчином перекису водню або 1% розчином адреналіну. Можуть підійти й звичайні краплі від нежиті – вони звужують судини та сприяють зупинці кровотечі.
Після того, як кров перестала йти, 2-3 години слід утримуватися від смеркання, оскільки це може спровокувати повторну кровотечу.