У Кропивницькому почали робити щеплення від COVID-19 в дуже несподіваному місці

Вакцинація від коронавірусу в Кропивницькому проходить в дуже несподіваному місці, а саме в тролейбусах.

У місті вирішили зробити пересувні мобільні пункти вакцинації від коронавірусу. З 30 липня всі бажаючі можуть зробити щеплення в комунальних тролейбусах.

Таке місце вибрано не випадково. Це зроблено для того, щоб залучити до вакцинації пенсіонерів та груп маломобільних людей. Виходить, що вакцина сама приїде до тих, хто не може через вагомі причини до неї дістатися.

Як буде проходити вакцинація

Комунальні тролейбуси їздитимуть віддаленими від центру районами та прищеплюватимуть усіх бажаючих. При собі потрібно мати тільки паспорт. Прищеплювати будуть препаратом "Коронавак".

"Буде пріоритетна вакцина "Коронавак" - оскільки вона однодозна, і кращі умови зберігання. Тролейбус буде підготовлений і помитий. Він буде продезінфікований кварцовою лампою. Думаю, що у нас все вийде. У нас відкриті всі входи, будуть столики для медсестри. Буде вай-фай у тролейбусі. Буде столик для вакцинації та столик, де медсестра буде вводити дані в електронну базу", — розповіла заступник начальника міського управління охорони здоров'я Лариса Кудрик.