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В Кропивницком начали делать прививки от COVID-19 в очень неожиданном месте

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Кропивницкий, Пятница 30 июля 2021 10:17
В Кропивницком начали делать прививки от COVID-19 в очень неожиданном месте Фото: В Кропивницком вакцинируют в неожиданном месте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса в Кропивницком проходит в очень неожиданном месте, а именно в троллейбусах.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В городе решили сделать передвижные мобильные пункты вакцинации от коронавируса. С 30 июля все желающие могут привиться в коммунальных троллейбусах.

Такое место выбрано не случайно. Это сделано для того, чтобы привлечь к вакцинации пенсионеров и групп маломобильных людей. Получается,что вакцина сама приедет к тем, кто не может из-за веских причин к ней добраться.

Как будет проходить вакцинация

Коммунальные троллейбусы будут ездить по удаленным от центра районам и прививать всех желающих. При себе нужно иметь только паспорт. Прививать будут препаратом "Коронавак".

"Будет приоритетная вакцина "Коронавак" — поскольку она однодозная, и лучшие условия хранения. Троллейбус будет подготовлен и помыт. Он будет продезинфицирован кварцевой лампой. Думаю, что у нас все получится. У нас открыты все входы, будут столики для медсестры. Будет вай-фай в троллейбусе. Будет столик для вакцинации и столик, где медсестра будет вводить данные в электронную базу", — рассказала заместитель начальника городского управления здравоохранения Лариса Кудрик.

Как мы писали ранее, украинцам рассказали, когда отменят масочный режим.

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Кропивницкий Вакцинация
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