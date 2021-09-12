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Кіт впав у руки футбольних уболівальників просто під час гри: курйозне відео

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США, Неділя 12 вересня 2021 17:21
Кіт впав у руки футбольних уболівальників просто під час гри: курйозне відео Фото: у США кіт впав у руки футбольних уболівальників (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У США футбольні фанати на мить перетворилися на справжніх рятувальників тварин. Це сталося після того, як під час матчу американської Головної ліги соккера в Майамі з верхнього ярусу трибун зірвався кіт.

Про це повідомляє Telegram-канал "Новини.LIVE".

Інцидент трапився під час гри між місцевою командою "Інтер" і "Коламбус Крю".

Тварина зачепилася за трос і кілька секунд висіла. У цей час футбольні фанати з нижніх місць стадіону розтягнули два прапори. Таким чином вони створили для кота своєрідний тент, який врятував йому життя.

Нагадаємо, в Чорнобильському заповіднику показали найбільшу наземну тварину Європи - зубр. Це єдиний представник диких биків, який дожив до наших днів.

Його габарити вражають: висота в холці становить близько 180 см, а маса - від 400 до 900 кілограмів.

Цікаво, що в зону відчуження зубри іноді заходять з Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника в Білорусі.

Ми також писали про те, що в центрі Дніпра американка вигулювала порося і теля, які живуть з нею на орендованій квартирі. Тварин дівчина купила на Olx, щоб їх не віддали на забій.

Перехожим здалося, що теля виглядає дуже втомленим, тому вони вирішили викликати поліцію. Люди також вимагали, щоб правоохоронці забрали тварин у дівчини.

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