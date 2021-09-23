У Коростені раптово померла вся сім'я учасника "Голосу країни"

У Коростені Житомирської області померла мати учасника "Голосу країни" Богдана Мухи, яка доглядала за літнім чоловіком. Трагедія також сталася і з матір'ю та сестрою жінки. Правоохоронці кажуть, що причиною смерті могла бути бліда поганка.

Як хлопець дізнався про горе

Богдан приїхав з Києва у рідний Коростень, коли щойно дізнався що померла мама. А потрапив одразу на три похорони.

"Я знаю, що моя бабуся, мама і тітка їли гриби, їм було зле. Бабуся з тіткою були тут, мама допомагала старенькому дідусю. Їй теж було зле весь день", - каже Богдан.

Як померла мама

Мамі Богдана було 48 років, вона доглядала за літнім чоловіком. Він каже, коли жінка прийшла до нього допомогти по господарству, вже нарікала на самопочуття. Однак, вона наполягала не викликати медиків, сподівалась, що минеться. Але за кілька годин померла у нього на руках. Свідок Станіслав Котвицький викликав швидку, але медики лише констатували смерть.

До квартири жінки приїхали родичі, щоб підготуватися до похорону, однак двері їм ніхто не відчинив. За словами сусідки Тетяни Пазич, на місце викликали рятувальників і вони у квартирі побачили два тіла.

Під час огляду помешкання правоохоронці знайшли посуд з грибами і якусь випивку. Припускають, жінки могли отруїтися блідою поганкою. Хоч отруєння неякісним алкоголем теж не відкидають.

У Коростені раптово померла пенсіонерка з двома доньками (фото: zt.npu.gov.ua)

"На експертизу направлено залишки продуктів, які ймовірно вживали ці люди. Це залишки грибів і рідина із запахом алкоголю в пластикових пляшках", - каже речниця Коростецького районного управління поліції Діана Бобровнік.

Звідки взялися гриби

Як розповіли сусіди, жінок грибами пригостив приятель. Після трагедії його ніхто не бачив.

Медики пояснюють, що бліда поганка - дуже підступна. Перші симптоми: нудота, блювота та спазми - можуть проявитися не одразу. А потім ще й настає уявне полегшення. Однак після нього вже відмовляють органи. Отрута вражає кишківник, нирки, центральну нервову систему і печінку.

Богдан не розуміє, чому ніхто з трьох дорослих жінок, при перших симптомах отруєння не викликали швидку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею навмисне вбивство.