Якщо при коронавірусі пропав нюх: лікарі пояснили, що робити

Лікарі повідомили, що потрібно робити при втраті нюху (фото: freepic.com)

При втраті нюху при хворобі нічого робити не потрібно

Втрата нюху - є одним із симптомів коронавірусу, якщо людина хворіє легкою формою. Багато людей цікавляться, що ж робити, якщо з'явилася ця ознака. Лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров повідомив, що при втраті нюху нічого робити абсолютно не потрібно. Ця інформація від медика з'явилася в Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

Дубров повідомив, що нюх повертається у всіх людей по-різному. У когось через кілька днів, у когось через кілька тижнів.

"Терапія – в залежності від ступеня тяжкості захворювання, тобто специфічно нічого робити не потрібно", – сказав він.

Нагадаємо, що раніше лікарі повідомляли, що втрата нюху при коронавірусі - дуже частий симптом, що лякає хворих. Але не все так погано, як здається. Виявилося, що якщо у вас пропало нюх, найвірогідніше COVID-19 пройде в легкій формі.

Як ми раніше писали, Уляна Супрун розповіла про втрату нюху при коронавірусі.За словами експерта, втрата нюху - це дуже поширений симптом COVID-19.

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