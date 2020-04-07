Коронавірус дуже живучий: вчені розповіли, як довго COVID-19 живе в організмі

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус може жити тижнями в організмі людини і не проявлятися

Коронавірус в Україні зафіксований у 1462 осіб, з яких 45 людей померли. Загальна кількість заражених у світі за станом на 7 квітня склало більше одного мільйона 300 тисяч осіб.

Проте не у всіх пацієнтів є симптоми коронавірусу і вони переносять захворювання в легкій формі, іноді навіть не підозрюють, що інфіковані. Як з'ясували китайські вчені, в організмі таких пацієнтів COVID-19 може жити значно довше, ніж 14 днів.

Військово-медичний університет в Чунціні опублікував дослідження, в якому йдеться про чоловіка, у якого COVID-19 жив в організмі 50 днів. Медики називають такий випадок унікальним, хоча він наводить на деякі роздуми.

За фактом виходить, що організм пацієнта і вірус прожили в симбіозі майже два місяці, а це означає, що COVID-19 може мутувати. При цьому вірус дає менше симптомів, але живе в організмі набагато довше, ніж це було встановлено раніше.

Середня тривалість коронавірусу у більшості пацієнтів становить 20 днів. Від моменту інфікування до появи серйозних симптомів може пройти від 5 до 14 днів. Найтривалішим строком інфікування коронавірусом раніше вважався період у 37 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали перші симптоми COVID-19, на які зазвичай не звертають уваги.