ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Україні: дотримання цих правил знизить ризик зараження

STYLERКоронавірус    19.04.2020 - 17:37
Коронавірус в Україні: дотримання цих правил знизить ризик зараження
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Медики розповіли прості правила, які допоможуть уникнути зараження коронавірусом

Коронавірус в Україні був діагностований у вже понад 5 тисяч осіб. Науковці продовжують досліджувати новий вірус і з'ясовувати, наскільки він небезпечний у побуті і якими способами передається.

Згідно з деякими дослідженнями, COVID-19 може зберігатися на упаковуванні – папір, картон, пластик. Термін його живучості на різних поверхнях – від 24 до 72 годин. Медики розповіли, що потрібно робити, щоб не підчепити коронавірус після відвідування продуктового магазину, пише Укрінформ.

Постарайтеся в період епідемії купувати продукти, які розфасовують і упаковують не в супермаркетах, а на підприємства. Там у продуктів мінімальний контакт з людьми.

Не заносьте пакети з продуктами з вулиці відразу на кухню. Залиште їх у коридорі: пакети викиньте або обробіть дезінфектором.

Продукти у водонепроникному упаковуванні вимийте з милом або засобом для миття посуду.

Продукти, які неможливо помити, перекладіть в чисті контейнери або пакети.

Сирі продукти, які повинні пройти термічну обробку, перекладіть в чисту тару, а вже після цього – поставте в холодильник.

Продукти тривалого зберігання перефасуйте або помістіть на кілька днів на окрему полицю. Вважається, що вірус зберігається на різних поверхнях до 72 годин, а потім гине.

Овочі та фрукти теж потрібно ретельно помити, наприклад, розчином харчової соди.

Після всього – не забудьте обробити руки дезінфекційним засобом. Також потрібно обробити поверхню столу, де були куплені продукти.

Коронавірус в Україні: дотримання цих правил знизить ризик зараження

Як знизити ризик зараження коронавірусом після походу за продуктами

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики дали відповідь, чи можна заразитися коронавірусом через воду і їжу.

При якій температурі остаточно гине коронавірус: вчені зробили уточнення Дуже спірно: експерт висловився про штучне походження COVID-19
Новини України COVID-19Коронавірус
Lite
On Top