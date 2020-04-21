Коронавірус в Україні: названі суми за лікування COVID-19

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Заступник міністра охорони здоров'я України розповіла, для кого лікування від коронавіруса буде безкоштовним

Коронавірус в Україні діагностовано у 5710 пацієнтів. Частина з них знаходиться на амбулаторному лікуванні, а частина – госпіталізована у профільні відділення та реанімації. Як повідомила заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак, вартість лікування від коронавірусу в Україні коливається від 300 гривень до 10 тисяч гривень на добу.

Як розповіла Микичак в ефірі ТСН, вартість лікування залежить в першу чергу від стану пацієнта. Від 20 до 30% пацієнтів, які змушені знаходиться в лікарнях, потребують інтенсивної терапії.

"Лікування різне. Вартість лікування залежить від стану пацієнта, від тяжкості перебігу захворювання, від тактики, яку обирає той чи інший лікар, та чи інша клініка, і від реакції пацієнта на те лікування, що призначається. Насправді, до 80% пацієнтів, які захворіли на коронавірус, не потребують стаціонарного лікування. І з тих 20-30% пацієнтів, яких зараз в Україні госпіталізують, вони потребують інтенсивної терапії. Тому діапазон лікування залежить від цього. Приблизно від 300 до 10 тисяч гривень на день іде на лікування одного пацієнта в різних лікарнях в Україні", - пояснила заступник міністра.

Вона повідомила, що стаціонарне лікування для пацієнтів зараз сплачує держава і меценати.

"Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію. А вже за квітень це лікування буде профінансовано відповідним пакетом програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Без сумніву, що до цього додаються і місцеві бюджети, благодійні фонди, меценати, за що ми вдячні всім, хто сьогодні бореться з епідемією, хто підтримує наших медиків", - додала Микичак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які методи лікування та міжнародний досвід використовують лікарі при лікуванні коронавірусу в Україні.