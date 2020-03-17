Коронавірус у Києві: з'ясувалися несподівані подробиці про хворих

Коронавірус в Києві (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус 16 березня підтвердили у двох мешканців Києва

Коронавірус в Києві виявили у двох людей. Як з'ясувалося, інфікування одного з них пов'язане з випадком COVID-19 в Житомирській області. Що відомо про інфікованих киян - в матеріалі Styler.

Подробиці про два випадки зараження коронавірусом повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram.

Один з хворих, про яких стало відомо 16 березня, - молодий хлопець, київський студент. Як з'ясувалося, він нещодавно контактував з 71-річною жінкою, яка померла від коронавіруса в Радомишлі 13 березня.

Молодий чоловік разом з онукою жінки відвідував її напередодні. Хлопець перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.

Другий випадок - жінка, яка нещодавно повернулася з курорту у Франції. Вона перебуває вдома на самоізоляції. За її станом і ходом лікування спостерігають лікарі.

Всі люди, з якими контактували заражені коронавірусом, також спостерігаються.

Коронавірус в Києві (скрін: Telegram/Віталій Кличко)

Нагадаємо, що станом на 17 березня в Україні - сім випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Чернівці та область - 4 (1 - одужав), Радомишль, Житомирська область -1 (летальний), Київ - 2 випадки.

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