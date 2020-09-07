Коронавірус для дітей виявився серйознішим, ніж передбачалося раніше

Коронавірус для дітей виявився набагато небезпечніше, ніж про це заявляли раніше лікарі. Синдром, який вражає дитячий організм після COVID-19 може заподіяти шкоду багатьом органам.

Вчені з Центру медичних наук Університету Техасу в Сан-Антоніо досліджували понад 600 історій хвороб дітей з різних країн і зазначили, що у більшості розвивається нове захворювання після коронавірусу. Це так званий педіатричний мультисистемний запальний синдром, який проявляється навіть після легкої форми COVID-19 і його перебіг може бути набагато важче. Про це йдеться в матеріалах на порталі Clinical Medicine.

Цей синдром, який розвивається у дітей, характеризується важким запаленням у багатьох органах: в серці, в легенях, нирках, мозку, можливі шкірні та очні запалення. Симптоми синдрому дуже схожі на два інших захворювання – синдром Кавасакі та синдром токсичного шоку. Як зазначає автор дослідження неонатолог Альваро Морейра, цей синдром набагато небезпечніше, через те, що загальне запалення відбувається швидше, а наслідки від нього – гірше.

"MIS-C може призвести до смерті, тому що вражає кілька систем органів. Серце, легені, шлунково-кишковий тракт, неврологічна система. У цього синдрому багато граней, тому клініцисти не можуть його відразу виявити", - додав Морейра.

З 662 дітей майже 71% був поміщений в реанімацію, де їм проводили інтенсивну терапію не менше 8 днів. У більшості маленьких пацієнтів спостерігалися лихоманка, болі в животі, діарея, блювання, кон'юнктивіт, висипання у різних частинах тіла. 11 дітей померли, не дивлячись на всі зусилля лікарів.

Медики зазначають, що цей синдром викликає незворотні наслідки в роботі серцево-судинної системи. У 90% пацієнтів після одужання ехокардіограма показала відхилення – розширення коронарних судин, зниження здатності серця перекачувати насичену киснем кров в тканини тіла. Також може розвинутися аневризма коронарної судини.

"Це діти, яким потрібно серйозне спостереження, щоб зрозуміти, як захворювання позначиться на їх майбутньому житті. Для батьків синдром може виявитися катастрофою, оскільки раніше у них була здорова дитина, впоралася з коронавірусом, але після у нього розвинувся запальний синдром", - розповів автор дослідження і підкреслив, що при найменшій підозрі на запалення, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інфекціоніст дала сумний прогноз про COVID-19 в Україні.